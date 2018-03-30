Merkez Efendi Şehir ve Seyyid Nizam Kütüphaneleri Açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Eğer biz kendi içimizde birlik, beraberlik ve huzuru sağlarsak, aynı tepkiyi verir ve aynı dilden konuşursak bizim önümüzde kimse duramaz. Sadece bu ülke için değil dışarıdaki mazlumların da sözcüsü Türkiye'dir. Bunu tarih de yazacak." dedi.

Özhaseki, Merkez Efendi Şehir ve Seyyid Nizam kütüphanelerinin açılışındaki konuşmasında, açılışların Zeytinburnu ve İstanbul'a hayırlı olmasını temenni etti.

İstanbul'dan hiç kopmadığını belirten Özhaseki, "O dönemde gece 3-4 saat kurardık ve su beklerdik. Yollarda çöp dağlarının olduğu anları iyi biliriz. Çöplüğün patlayıp da vatandaşların rahmetli olduğunu biliriz." diye konuştu.

Özhaseki, Zeytinburnu için hafızalarda kötü görüntülerin olduğunu anlatarak, "Bugün modern yapıların olduğu ve güzel insanların yaşadığı bir ortama geldik. İdeolojik takıntılı bir yapıdan, bugün sosyal belediyeciliğin yapıldığı bir döneme geldik. Seçimler yaklaştığı için belediyeler için ahkamda bulunurlar. Bir şansları da yaptıkları kötülüklerin de gençler tarafından bilinmemesi. Kayseri'yi CHP'den devraldık. İhalelere mafyadan başka giren olmuyordu. Şehrin yarısından çoğunun alt yapısı hiç yoktu. Ortadan akan kirli sular dere gibi gidiyordu. Benden ilk randevu alanlar ya haciz memurları ve ya da alacağını isteyenlerdi. Kimseyi partisinden dolayı ekmeksiz bırakmadık. İşe gelmeyip aydan aya para alanlar vardı. Bunları atarak işe başladık. Artık Avrupa'da ne varsa bizde de var. Elhamdülillah çalışınca oluyor. İyi niyetle gayret edince Cenab-ı Allah, tutan eliniz, gören gözünüz, yürüyen ayağınız oluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin son 3 yılda yaşadığı sıkıntıları hatırlatan Özhaseki, PKK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ'la yapılan mücadeleleri anlattı.

Özhaseki, PKK'lıları bir dönem çiçek çocuklar diye takdim edenlerin varlığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Yaktılar, yıktılar. Dirayetli durduk. Katiller ordusunu, eştikleri çukurlara gömdük. Oradaki vatandaşların da şimdi yaralarını sarıyoruz. Vatandaşın bizden iki isteği oldu. Güvenlik ve hasarların giderilmesi. 25-30 bin civarında ev vatandaşlara teslim edilecek. Sonra FETÖ belası. 'Müslümanız' diyorlardı. Sırıtık yüzle hizmet eri olduklarını dile getiriyorlardı. En hassas yerimiz milleti sevmemiz ve dini duygularımızdı. 15 Temmuz'an sonra dosyalar ve kayıtlar yan yana gelince bunların Müslümanlıkla alakası olmadığını gördük. Bunlar dışarıdaki bir ülkenin kucağına oturmuş, ne istenirse yapıyordu. Hamdolsun bunu da def ettik."

Daha sonra DHKPC ve DEAŞ yapılan mücadeleleri anlatan Özhaseki, bu örgütlere karşı en büyük mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini söyledi.

Özhaseki, Türkiye'nin dört nala hedefine gittiğini dile getirerek, "Eğer biz kendi içimizde birlik, beraberlik ve huzuru sağlarsak, aynı tepkiyi verir ve aynı dilden konuşursak bizim önümüzde kimse duramaz. Sadece bu ülke için değil dışarıdaki mazlumların da sözcüsü Türkiye'dir. Bunu tarih de yazacak." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 2 yıl önce 20 büyük projenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıklarını dile getirerek, o günden bugüne birçok projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Aydın, hizmete alınan projeler hakkında bilgiler vererek, "Zeytinburnu'muzun 10 kütüphanesi var. Bunların 3'ü yetişkinlere 7'si de ilk ve orta okul çağındaki çocuklarımıza aittir. 3 kütüphanenin 2'si 24 saat açıktır. Bunlardan birisi Seyyid Nizam diğeri de Merkez Efendi'dir. Gece sabaha kadar doludur bu 2 kütüphane. Buralarda gençlerimize ikramlarımız da oluyor. Bir yıldır hizmet veren Merkez Efendi Kütüphanesi'nin 10 üyesi bulunuyor. İstanbul'da sürekli açık 100 kütüphane olsa emin olun hepsi dolar. Buralara girince geleceğe dair umutla doluyorum." diye konuştu.

Nisan ve Mayıs aylarında da açılışların devam edeceğini aktaran Aydın, AK Parti hükümetleri sayesinde bu tür hizmetlerin vatandaşlara sunulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Özheseki, Aydın ve beraberindekilerin kurdele kesimiyle kütüphanelerin açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti İstanbul milletvekilleri Hüseyin Bürge, Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ve vatandaşlar katıldı.