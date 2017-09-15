Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'a Atıl Kutoğlu Damgası



86 parçadan oluşan güçlü bir koleksiyonla moda haftasına adeta damgasını vuran Kutoğlu, moda severlerden tam not aldı. Ünlü modacı, yerli yabancı çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı defilenin sonrasında Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleşen After Party ile eğlence kaldığı yerden devam etti.

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu İlkbahar/Yaz 2018 ve Pre-fall 2018 (Kış'a önbakış) koleksiyonlarını, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'da adeta bir manken ordusunu podyuma çıkartarak sergiledi. Koreografisinin moda dünyasının önemli isimlerinden Uğurkan Erez'in üstlendiği defilede 29 kadın, 12 erkek toplam 41 yerli ve yabancı manken görev aldı. Kutoğlu 86 parçadan oluşan güçlü bir koleksiyonla moda haftasına damgasını vururken, İstanbul ve dünya sosyetesinin, moda yazarlarının ve basının büyük ilgi gösterdiği defile, Fashion TV-Paris moda kanalının yayın yaptığı 200 ülkede naklen yayınlandı. Defilede özellikle yurtdışından Atıl Kutoğlu'nun son koleksiyonunu podyumda görmek için gelen çok sayıda yabancı moda sever bulunması dikkatleri çekti.

Atıl Kutoğlu'dan İstanbul'da Paris rüzgarı

1950'lerin Paris'inden, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir gibi yazarların Paris'inden esinlenerek hazırladığı 76 parçalık koleksiyonda modacının bol bol siyah, lacivert ve oranj tonlarını kullandığı, çarpıcı ve keskin kesimlerle, hafif bol bir silüete ağırlık verdiği görüldü. Fashion TV Paris'in sahibi Michel Adam'ın top model, Rus asıllı eşi Maria (Masha) Adam'ın açılışını yaptığı defile de Ebru Öztürk, Merve Büyüksaraç, Cansu Melis Karakuş, Demet Şener ve Özge Ulusoy gibi ünlü Türk mankenler de podyumda göz doldurdular.

Defilenin sonunda Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'un düzenlendiği Zorlu PSM'nin büyük defile salonunu hıncahınç dolduran, aralarında seçkin isimlerin yer aldığı davetliler Atıl Kutoğlu'nu ayakta alkışladılar. "Bu koleksiyonumda, kullandığım dokularda, kumaşlarda, desenlerde Paris, Viyana ve İstanbul buluşuyor" diyen ünlü modacı İstanbul'un Doğu Avrupa ile Orta Doğu'nun moda merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini belirtti.

Demet Şener podyumda

Uzun bir aradan sonra podyumlara dönen, bir dönemin ünlü mankeni, eski Türkiye güzeli Demet Şener de, Atıl Kutoğlu'nun İlkbahar/Yaz 2018 kreasyonlarını tanıttığı defilesinde boy gösterdi. Yakın dostu Atıl Kutoğlu'nun kreasyonlarını taşımaktan büyük keyif ve gurur duyduğunu belirten Şener, genç mankenlere taş çıkartan düzgün fiziği ve başarılı sunumuyla taşıdığı kreasyonların hakkını verdi.

Ünlü DJ Birol Giray, Atıl Kutoğlu'nun İlkbahar/Yaz 2018 defilesi için özel olarak hazırladığı müziklerle defile esnasında canlı performans sergiledi. Giray'ın çaldığı müziklerin keyif kattığı defileye İvana Sert, Etel Baler, Berrin Okçu, Buket Taşdelen, Hülya Kalyoncu, Ebru Sanver, Naz Elmas, Sevgi Aksoy, Alpin Albayrak, Selin Demiratar, Beyhan Bağış, Ahu Tuğbay, Berrak Barut, Esra Üstünkaya ve Haluk Akakçe gibi birçok ünlü isim katıldı.

Büyük ilgi gören defilenin After Party'si ise Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirildi. Eğlenceli geçen gecenin sürprizi ise Atıl Kutoğlu'nun yakın arkadaşları olan top model Maria Adam'ın, eşi Fashion TV Paris'in sahibi Michel Adam'la 29. yaş gününü pasta keserek kutlaması oldu.

Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen partiye sanat ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim de ilgi gösterdi.