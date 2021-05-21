Mercan Kimya Halka Arz Ediliyor

Mercan Kimya halka arz tarihi ve fiyatı gibi detaylarla gündemdeki yerini almaya başladı. SPK'ya başvuruda bulunan kurum talep toplama tarihlerini 20-21 Mayıs 2021 olarak duyurmuştu. Şirketin talep toplama işlemi A1 Capital Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek.

Mercan Kimya'yı borsada arz etmeye hazırlanan A1 Capital Menkul Değerlerin genel müdürü Atilla Esen, bu süreci bizlerle paylaştı; "A1 Capital olarak 2021 yılının ilk halka arzını "Mercan Kimya" ile gerçekleştireceğiz. Mercan Kimya hakkında bilgi vermem gerekirse 45 yıllık tecrübesiyle, kuruluşundan bu yana 5 kıta ve 85 ülkeye ihracat gerçekleştiren, sektöründe lider üreticilerden biri. Şirket 2020 yılı itibariyle faaliyet alanında ülkemizin ihracat lideri konumunda, ayrıca Türk Malı imajının yerleştirilmesi ve TURQUALITY®?'nin desteklenmesi hakkında tebliğ çerçevesinde, marka destek programı kapsamında bulunmaktadır.

Özellikle pandemi döneminde yatırımcıların dikkat etmesi gereken konulara baktığımızda, şirketin birden fazla ülkeye ve bölgeye ihracat yapabiliyor olması çok önemli, çünkü bu durum sayesinde, şirket mevcut karlılığını devam ettirebiliyor ve satış hacmi ve gelirleri azalmıyor. Sadece yurtiçine bağımlı olan bazı şirketlerin pandemi sebebiyle kapanma süreçlerinde, gelirlerinin azaldığını görebiliyoruz. Bu sebeple Mercan Kimya'nın 5 kıta ve 85 ülkeye ihracat gerçekleştirmesi ve bu durumun süreklilik arz etmesi çok değerli."

Mercan Kimya HERYERDE

Bunun haricinde, Mercan Kimya'nın ürettiği ürünler; 20'den fazla sektörde, çok sayıda ürün içeriğinde kullanılıyor. Bu durumda; ürettiği ürünlerin ilgili tedarik zincirinin tepesinde olmasına ve sürekli talep edilen konumda kalmasına neden oluyor. Ben bu durumu "Mercan Kimya HERYERDE" olarak nitelendiriyorum. Çünkü tahmin bile edemeyeceğimiz bir çok üründe Mercan Kimya imzası var. Mesela mum, kibrit, kağıt, tekstil, pil, laminasyon, barut, kalem, boya kalemi, polisaj, emaye, kablo, kromaj, hassas döküm, deri, trikotaj, elektronik devre lehimciliği, sunta, yumurta viyolü, beton kalıpçılık, beton katkı malzemeleri ve bunların dışında muhtelif birçok sanayide kullanılan, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin, emülsiyon, vazelin, wax ve likit parafin üretiminde olan, kendi alanında önder bir kuruluş.

Ayrıca şirket halka arzda ortak satışı yapmıyor. Dolayısıyla halka arz gelirlerinin tamamı, sermaye artırımı yoluyla Mercan Kimya'ya ait olacak. Halka arzdan elde edilen bu fon; tesis ve depo alanı yatırımında, işletme sermayesi ihtiyaçlarında ve finansal borçların ödenmesinde kullanılacak. Hisse'nin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, şirket bedelli sermaye artırımı yapmayacak olması ve ortakların ise ekstra pay satışı yapmayacağını taahhüt etmesi, güven telkin edici bir durum.

Arz Tarihi 20-21 Mayıs

Esen, Mercan Kimya'nın yatırımcılar için önemli olduğunu ileterek; "Şirket halka arz süreci borsada satış yoluyla ve eşit dağıtım olarak, 8,81 TL – 10,46 TL fiyat aralığından gerçekleşecek olup, talep toplama tarihleri 20 ile 21 Mayıs arasında olacaktır. Yatırımcılar halka arz fiyat aralığı çerçevesinde, kendisine uygun bir fiyattan taleplerini iletebilecekler, böylelikle yatırımcıların da kendi değerlemelerinin göz önüne alınması durumu, söz konusu olacak. Halka arza katılan kişi sayısı ile gelen talep fiyat ve miktarına göre, Borsa İstanbul tarafından belirlenecek tek bir halka arz fiyatı üzerinden, tüm yatırımcılar aynı fiyattan pay satın alacaklar. Halka arzda herhangi bir bireysel ve kurumsal yatırımcı grubuna farklı bir fiyat ve oran uygulanmamış olacak ki; bu da eşitlik açısından çok önemli bir durum. Yatırımcıların fiyat aralığı çerçevesinde, halka arza giriş fiyatını belirlerken dikkat edecekleri konu şu; halka arz talebi bittikten sonra, Borsa İstanbul tarafından belirlenen halka arz fiyatının altındaki fiyatlardan, emir ileten yatırımcılar maalesef halka arzdan pay alamayacaklar. Belirlenen halka arz fiyatı ve üstündeki fiyatlardan emir iletilen tüm yatırımcılara ise; Borsa İstanbul tarafından tek bir fiyat üzerinden eşit bir şekilde dağıtım yapılacak.

Yeni Arzlar Yolda

A1 Capital olarak, bu halka arzımızla birlikte yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığımız başka diğer halka arzlarımız olacağı müjdesini vermek isterim. Mercan Kimya, halka arzının hem sermaye piyasamıza hem de tüm yatırımcılara şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler