Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li Pervin Buldan ile kendisini kutladığı 8 Mart paylaşımını değerlendirdi. Akşener, Buldan'ın eşinin ölümü nedeniyle kendisini 'azmettirici' olarak nitelendirdiğini ve bu nedenle İYİ Parti'de söz konusu paylaşımın büyük tepki çektiğini ifade etti. Paylaşımı ilk gördüğünde nasıl bir tepki verdiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Akşener, "Ben şerbetliyim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Kübra Par'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart'ta HDP'li Pervin Buldan ile kendisinin yer aldığı kutlama tweetine ilişkin, "Arkadaşlarımız üzüldü. Neden üzüldü. 24 Haziran'da Buldan benimle ilgili çıktı, faili meçhulcü olduğumu, azmettirici olduğumu tarif etti." ifadelerini kullandı.

"BULDAN'IN EŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ZAMAN BEN GÖREVDE DEĞİLDİM"

Buldan'ın kendisini eşinin öldürülmesinde azmettirici olarak suçladığını ifade eden Akşener, "Ben o sırada görevde değildim. Buldan'ın o günkü görevlileri iyi araştırması gerekir. Bu çok yanlış." şeklinde konuştu.

"BEN ŞERBETLİYİM"

İYİ Partili birçok siyasetçinin Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermesine ilişkin Akşener, "İkimizin aynı yerde olmaması gerektiğine kanaat getirdiler. İmamoğlu bana tweet atacağını söylemedi." dedi.

Söz konusu paylaşıma ilk tepkisinin nasıl olduğuna ilişkin soruya da yanıt veren Akşener, "Ben şerbetliyim. Çok değer verdiğim siyasetçi 'sizi üzdüler' dedi. Ben de 'alışkınım' dedim. Siyasette özen göstermek gerekir, empati yapmak gerekir. Pervin Buldan hanımla ağaç dikmesine yönelik bizim partiden incitici cümle çıktı mı? Hayır. Çünkü sayın İmamoğlu kimi davet edip etmeyeceğini, bizim kendisine söylememiz mümkün değil. Biz siyasette saygıya inanıyoruz. İYİ Parti ne CHP'yi ne Saadet Partisi'ni incitecek, aslında Cumhur İtitfakı'nın paydaşlarını incitecek sözü davranışı bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU BANA MESAJ ATTI"

"Sayın İmamoğlu bana mesaj attı. Ama şimdi WhatsApp mesajlarını söylersek ayıp olur" diyen Akşener, "Gönlünüzün alınacağı mesaj mıydı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Benim gönlümün alınmasına ihtiyacım yok. Sayın İmamoğlu CHP'nin mensubu olarak siyasi tutum ve davranışıyla ilgili orasının sorumluluğunda ama İstanbul'a hizmet konusunda bizim de ortak olduğumuz sorumluluk alanını temsil ediyor. Ben kapı kapı zil çalıp sayın İmamoğlu'na oy istedim. Söz verdik, İstanbul'a en iyi hizmeti götürecek dedim. Bunu denetlemek hem hakkımız hem sorumluluğumuz. Bizim 'küstüm ver misketleri' gibi durumumuz yoktur. Arkadaşlarımız o tweeti hiç beğenmediler. Ben onlara da saygı duyarım."