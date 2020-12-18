Menajerimi Ara 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 16. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi 17. bölüm 2. fragmanı izle!

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Menajerimi Ara 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 16. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi 17. bölüm 2. fragmanı izle! Menajerimi Ara konusu nedir?

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Menajerimi Ara 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 16. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi 17. bölüm 2. fragmanı izle! Menajerimi Ara konusu nedir İşte detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazar akşamları yayınlanan Menajerimi Ara 16. bölüm ile ekrana gelen Menajerimi Ara adlı dizinin 17. bölüm 2. fragmanı yayımlandı.

MENAJERİMİ ARA 16. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Geçmişten gelen bir sebepten dolayı Serkan'la karşı karşıya gelen Kıraç, kendini ünlü bir çiftin ilişki krizinin ortasında bulur. Leyla'nın ajansa sürpriz ziyareti ise Dicle'yi çok zor durumda bırakır. Annesinin verdiği tavsiyeye uyarak Emir'le buluşan Dicle, kendisiyle ilgili bir sürprizle karşılaşır. Özel hayatı ve iş hayatı giderek karmaşıklaşan Feris ise bunun sonucundan kaçamaz. Serkan, Kıraç'ın içine düştüğü krizden faydalanmak için harekete geçer. Dicle, Barış'a karşı yeni duygular keşfederken, ikisinin de bir sonraki adımları merak konusu olur.

MENJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara dizisinin yeni bölümü 20 Aralık Pazar 2020 günü saat 20:00'da Star Tv ekranlarında olacak.

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Ana karakterler:

Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda'da dahil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor.

Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.