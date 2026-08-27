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2026-KPSS Lisans Sınav Yerleri Açıklandı

2026-KPSS Lisans Sınav Yerleri Açıklandı
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ÖSYM, 6 Eylül 2026'da yapılacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav yeri bilgilerini açıkladı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11.00'den itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecek. Sınav giriş belgesinin çıktısı alınarak sınav günü yanında bulundurulması gerektiği belirtildi.

Ösym, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için bina ve salon yerleştirmelerini tamamladı. Sınav yeri bilgileri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgilerine 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11.00'den itibaren erişebilecek.

KPSS sınav giriş belgesi, Ösym'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak alınabilecek. Belgenin çıktısı alınarak sınav günü yanında bulundurulması gerekiyor. Adayların sınav günü sorun yaşamaması için belgelerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da yapılacak. Sınava sayılı günler kala adayların yerlerini öğrenip ulaşım güzergahlarını planlamaları, sınav günü oluşabilecek yoğunluklara karşı tedbirli olmaları önerildi. Sınav giriş belgesi sorgulama işlemi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Sorgulama adresi olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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