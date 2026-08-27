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Dünyanın en iyi isimlerinden Yamal ve Dembele, Galatasaray'a karşı

Dünyanın en iyi isimlerinden Yamal ve Dembele, Galatasaray'a karşı
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Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Sarı-kırmızılıların özellikle Lamine Yamal'ın formasını giydiği Barcelona ve Ousmane Dembele'nin mücadele ettiği PSG karşılaşmaları şimdiden heyecana neden oldu.

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona (İspanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Sporting (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Stuttgart (Almanya) ve AEK (Yunanistan) ile eşleşti.

SAHASINDA AĞIRLAYACAĞI RAKİPLER

Galatasaray, sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile karşı karşıya gelecek.

YAMAL VE DEMBELE'YE KARŞI

Galatasaray'ın Lamine Yamal'ın formasını giydiği Barcelona ile Ousmane Dembele'nin mücadele ettiği PSG ile oynayacağı maçlar şimdiden merak konusu oldu. Karşılaşmaların tarihi önümüzdeki günlerde ilan edilecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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