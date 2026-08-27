Dünyanın en iyi isimlerinden Yamal ve Dembele, Galatasaray'a karşı

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona (İspanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Sporting (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Stuttgart (Almanya) ve AEK (Yunanistan) ile eşleşti.

SAHASINDA AĞIRLAYACAĞI RAKİPLER

Galatasaray, sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile karşı karşıya gelecek.

YAMAL VE DEMBELE'YE KARŞI

Galatasaray'ın Lamine Yamal'ın formasını giydiği Barcelona ile Ousmane Dembele'nin mücadele ettiği PSG ile oynayacağı maçlar şimdiden merak konusu oldu. Karşılaşmaların tarihi önümüzdeki günlerde ilan edilecek.