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2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı 25 Ekim'de Yapılacak

2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı 25 Ekim'de Yapılacak
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ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 27 Ağustos'ta başladı ve 8 Eylül 2026'ya kadar sürecek. Adaylar başvurularını ÖSYM merkezleri, AİS veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek. ÖSYM, başvuru öncesi kılavuzun dikkatle incelenmesi ve başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyardı.

Ösym tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026- Kpss Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Lise mezunu adaylar, kamu kurumlarında görev alabilmek için bu sınava katılabilecek ve alacakları puanlar kamu personeli alımlarında kullanılabilecek.

2026-KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026'da başladı ve 8 Eylül 2026'ya kadar sürecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların son güne bırakılmaması uyarısı yapıldı.

ÖSYM, başvuru ve sınav sürecine ilişkin tüm ayrıntıları içeren 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nu yayımladı. Adayların başvuru yapmadan önce kılavuzdaki şartları ve açıklamaları dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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