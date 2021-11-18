Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Eskişehir'de teşkilat buluşmasına katıldı Açıklaması

ESKİŞEHİR (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Kent merkezindeki davet salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Yalçın, son toplu sözleşmede birçok kazanım elde ettiklerini söyledi.

Memur sendikacılığı olarak zoru değil, imkansızı başardıklarını beirten Yalçın, şunları dile getirdi:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla örgütlenme oranımızı yükselttik. Türkiye'de üyenin ve kamu görevlisinin ekonomik, sosyal mali haklarına ilişkin iyileştirmelere vesile olurken özlük ve özgürlük alanlarını genişlettiğimiz gibi, Türkiye'de demokrasinin ham demokrasiden tam demokrasiye geçmesi noktasında, vesayetin millet iradesinin üzerinden düşmesi noktasında dirayetle, cesaretle durduk. Tüm kırılma anlarında millet iradesinin yanında durarak Türkiye'de geçmişte yaşanmış tüm tartışmaların ve kaygıların geride kalması ve zeminin bugüne gelmesine vesile olduk. Onun için ben bu teşkilatın tüm üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Biz bu ülkede değişime, dönüşeme vesile olmuş bir teşkilatız."

"Bu yıl bu iş bitecek"

Yalçın, son toplu sözleşmede önemli iki önemli hususun aynı zamanda toplu sözleşme kararına dönüşmesine vesile olduklarını söyledi.

"Birisi 3600 ek gösterge, diğeri ise sözleşmelilerin kadro beklentisinin karşılanması konusunda bir komisyon kurularak çalışılması hadisesi." diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3600 ek gösterge bizim altı toplu sözleşmedir masaya taşıdığımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 4 meslek grubu üzerinde ve yöneticiler boyutunda 5 alanını kapsayacak şekilde cümle kurduğu bir alanken bu toplu sözleşme masasında iki konu karara dönüştü. Çalışma bakanımızla beraber masada 2022 yılı içinde 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin çalışılarak tamamlanması ve karara dönüştürülüp hayata geçirilmesi konusunda çalışma yapılmasını kararlaştırdık. Bu yıl bu iş bitecek. Biz istiyoruz ki tüm kamu görevlilerini ek gösterge sistematiğindeki omurga bozukluklarının tamamını düzeltecek şekilde toparlayalım ve genel bir memnuniyete vesile olalım."

"Helalleşeceklerse önce emekçilerden başlasınlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet lideri geçen gün bir açıklama yapmış, dikkatimi çekti. Diyor ki 'Helalleşeceğiz'. Sendika başkanı olarak ben buradan Sayın Başkan'a söylüyorum, salgın sürecinde biz kendisiyle çevrim içi olarak sanal ortamda toplantı yaptık. 'Sayın Başkan, belediye başkanlarınız 754 kişiyi işten attılar. Size listeyi gönderiyorum. Bunlar için takipçi olun.' dedik. Siz de 'Hiçbir emekçinin ekmeğine dokunulmayacak, garantisi biziz, varsa bir şey bize gelsin.' demiştiniz ama hala onların hakkı iade edilmedi. Helalleşeceklerse önce emekçilerden başlasınlar. Oradan bir helalleşsinler. Burada emekçinin ekmeğiyle oynanıyor. Güvencesiz sistemi doğru bulmuyoruz. Onun için iş güvencesi konusunu önemsiyoruz."

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, sendikanın genel merkez yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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