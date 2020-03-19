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Diyarbakır, Memur Sen, Nurhak, Güncel

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu'ndan İl Sağlık Müdürü Tekin'e ziyaret

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, İl Sağlık Müdürü Cihat Tekin'i ziyaret ederek korona virüs salgını ve tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

19.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:13
Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu'ndan İl Sağlık Müdürü Tekin'e ziyaret

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, İl Sağlık Müdürü Cihat Tekin'i ziyaret ederek korona virüs salgını ve tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Ensarioğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin ile bir araya geldi. Burada konuşan Ensarioğlu, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınının, devletin üstün çabalarıyla Türkiye'ye girişinin geciktirildiğini kaydetti. Ensarioğlu, "İlimizde korona virüs salgınıyla mücadele için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi almak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere İl Sağlık Müdürümüz Dr. Cihan Tekin ile görüştük. Müdürümüz bizlerle önemli bilgiler paylaştı. Bu süreçte İl Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun büyük katkı ve destek sunduğunu belirterek Valiliğimizin koordinasyonunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışıldığını, lojistik anlamında önemli destek verildiğini ve kişisel koruyucu ve ekipman anlamında sıkıntılarının olamadığını belirttiler. Hastanelerimiz ve Sağlık Müdürlüğümüz hizmet binalarının bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle dezenfekte edileceğini ve bu süreçte işlemin rutin olarak tekrarlanacağını ifade ettiler. Öte yandan şüpheli vakaların 112 ekiplerince gerekli önlemler alınarak hastaneye nakledildiğini ve Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlara uygun şekilde muayene ve tedbir işlemlerinin uygulandığı, gözetim altına alınan vakaların sürekli gözlem ve takip altında oluğunu belirten İl Müdürümüz il genelinde de meydana gelebilecek olumsuz durumlara hazırlıkların ve planlamaların yapıldığını, bu çerçevede Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 130 yatak, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde 30 yatak ve Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinin tamamen boşaltılarak hasta kabulüne hazır hale getirildiğini ifade etti" dedi.

"Ertelenebilen ameliyatlar ertelendi"

Dr. Tekin'in ertelenebilir ameliyatların ertelendiğini söylediğini de aktaran Ensarioğlu, şöyle devam etti:

"Ancak acil tüm ameliyatların yapıldığını ve korona virüs testinin önümüzdeki hafta itibariyle ilimizde de yapılabileceğini söyledi. Bu süreçte vatandaşlarımızın özellikle zorunlu olmadıkça evlerini terk etmemeleri, dışarıya çıkanların ise yakın temastan sakınmaları, 1 metre mesafe kuralına uymaları, el temizliği başta olmak üzere kişisel temizliklerine çok önem vermeleri gerektiğini kıyafetlerin 60-90 derece sıcaklıkta yıkanmasının önemli olduğunu vurguladı. Sağlık-Sen olarak her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettiğimiz bu faydalı görüşmeden ötürü İl Sağlık Müdürümüz Dr. Cihan Tekin'e teşekkür ediyor, bu zor süreçte kolaylıklar diliyoruz. Şüphesiz böyle büyük salgınlarla başa çıkmak topyekun bir mücadele gerektiriyor. Bu mücadelede en büyük rol de vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına düşüyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olamadıkça evlerinden çıkmamalarını özellikle istirham ediyorum. Her zaman olduğu gibi devleti ve milleti için cansiperane bir şekilde görevini ifa eden bu zorlu süreçte milletinin sağlığı için kendi sağlığını ve hatta ailesinin sağlığını riske atan, diğer kamu personelinin izin kullandığı bu dönemde çok daha yoğun olarak çalışan fedakar sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Özveriyle çalışan sağlık çalışanları başta olmak üzere kamuda çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın arkasındayız. Milletçe zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde çalışanlarımızın haklarını savunmak ve dile getirmek için her türlü çabayı göstermekten kaçınmayacağız. Sağlık camiası olarak biz büyük bir aileyiz, milletimizin sağlığını korumak ve sürdürmek anlamında yoğun ve özverili çalışan yüce gönüllü bir aileyiz. Bilinmelidir ki, bu ailenin hiçbir üyesi yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaktır. Sağlık-Sen olarak tüm sağlık çalışanlarımıza özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı her birine tekrar tekrar teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Şüphesiz bu zor zamanları da milletçe atlatacağız. En az zararla atlatmak için gece gündüz ter döken sağlık çalışanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu gayretlerinde ötürü alkışlandığı şu günlere: sağlık çalışanlarımız Başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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