Memur-Sen'den 15 Temmuz şehitleri için meşaleli yürüyüş Memur-Sen üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte "Her şehit bir meşaledir" temalı yürüyüş yaptı.

Memur-Sen üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte "Her şehit bir meşaledir" temalı yürüyüş yaptı.

Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanan sendika üyeleri, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz gecesinde darbecilerin havadan saldırdığı Ankara Emniyet Müdürlüğüne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin 4 sene önce taşeronluğunu FETÖ'nün yaptığı hain bir işgal girişimiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Darbecilerin Türkiye'yi kaos ve iç savaşa sürüklemeyi ve millete diz çöktürmeyi hedeflediğine işaret eden Yalçın, "Geçmiş darbelerdeki gibi millet sessiz kalır, ülke teslim olur sandılar ama hafife aldıkları ülkenin yiğit evlatları tarihi bir direnişle, Allah'ın yardımıyla kirli planlarını başlarına geçirdi." dedi.

15 Temmuz gecesinin, yüreğini meydanlara koyanlara, abdest alıp tanklara direnenlere ve milletine göğsünü siper edenlere şahit olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"O gece milyonlar meydanlara akın etti. Yaşlı-genç, zengin-fakir, kadın-erkek yoktu. Mezhep-meşrep, Türk-Kürt, Sünni-Alevi yoktu. O gece milletimiz tek yürek, tek akıl ve tek bilek olmuştu. 250 vatandaşımız kahramanca şehadet şerbeti içti. 2 binden fazla kardeşimiz yaralandı ve gazilik mertebesine ulaştı. Bu ülke, 15 Temmuzda bedel ödemiştir. Bu ülkeye bedel ödeten teröristbaşı Fethullah Gülen bedel ödemeli ve ABD terörist başını derhal iade etmelidir."

FETÖ'nün okyanus ötesinde planladığı darbe girişimiyle Türkiye'yi tekrar ABD-İsrail hattına katmak, ümmetle kurulan köprüleri yıkmak ve Türkiye'yi küresel düzenin uslu çocuğu yapmayı hedeflediğinin altını çizen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz darbe girişimi milletin çelik iradesine diz çöktürme ve kutlu yürüyüşüne set çekme hareketidir. Onlar istiyorlar ki sömürüye razı olalım, kaynaklarımızı yağmaya açalım. Mahkum ettikleri korku duvarlarının arkasında başımıza gelecekleri bekleyelim. İşte bu yüzden o gece millet sinsi planları bozarken ümmet duadaydı. Millet olarak bu kutlu direnişle sadece FETÖ'yü değil, arkasındaki sözde süper güçleri de bozguna uğrattık, zalimlerin heveslerini kanlı kursaklarında bıraktık."

15 Temmuz'da şehit olanların daha özgür ve daha büyük bir Türkiye fırsatı sunduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugün, baskılara boyun eğmeyen güçlü bir ülkeysek, dünyanın neresinde olursa olsun hakkımızı alabiliyorsak, inancımızı özgürce yaşayabiliyorsak ve bir hafta sonra cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kılacaksak bu şehitlerimizin yüksek fedailikleri sayesindedir."

Basın açıklamasından sonra sendika üyeleri, polis memurlarına karanfil dağıttı.

Kaynak: AA