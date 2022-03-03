Memur-Sen Acil Arama ve Kurtarma Ekibi Akreditasyon Töreni düzenlendi - Ali Yalçın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de ve tüm okullarda bir tatbikatımız var. Özellikle afet anında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın Milli Eğitim Bakanımızla da hem bu tatbikatları hem bu eğitimleri devam ettirebilmek için bir protokolümüz var." dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezinde düzenlenen Memur-Sen Acil Arama ve Kurtarma Ekibi Akreditasyon Töreni'ne katılan Soylu, yaptığı konuşmada Türkiye'nin son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduğunu belirtti.

Bağışlarla oluşturulan bin tonun üzerinde malzemeyi iyilik gemisiyle beraber Lübnan'a göndereceklerini bildiren Soylu, bu yıl içerisinde Lübnan'daki 0-2 yaş grubundaki çocukların süt ve mama ihtiyaçlarını Türkiye'nin karşılayacağını söyledi. Bayramda İdlib'de olmayı planladıklarını ifade eden Soylu, "İnşallah orada olmak nasip olur, birlikte hem bizim bayramımızı hem o kardeşlerimizin bayramını görmeyi Allah bize nasip eder." dedi.

Arama kurtarma tatbikatlarına da değinen Soylu, kış aylarında arama kurtarmayla her zaman karşı karşıya kalındığını, buna her zaman hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı.

"2022 yılı için 54 bin 302 tatbikat planladık"

Soylu, 2022 yılının afet yönetimi açısından tatbikat yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak "Yarın tüm Türkiye'de ve tüm okullarda bir tatbikatımız var. Özellikle afet anında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın Milli Eğitim Bakanımızla da hem bu tatbikatları hem bu eğitimleri devam ettirebilmek için de bir protokolümüz var." diye konuştu.

Tüm katılımcılarla geçen yıl yapılan eğitimi çocuklarla tamamlamak için bir tatbikat yapılacağını dile getiren Soylu, "Önümüzdeki aylar içerisinde de Türkiye tatbikatı yapacağız." dedi.

Türkiye'nin afet bölgesi olduğunun altını çizen Soylu, afet yönetimini bir zincir olarak, hayata geçirilen her yeniliği o zincirin her santimetresini güçlendiren bir halka olarak gördüklerini kaydetti. Soylu, "Bugünkü sertifika törenine de bu anlayışla bakıyoruz. Aldığımız tüm önlemler, yaptığımız tüm hazırlıklar, tüm plan ve programlarımız birbirine bağlı, birbirini destekleyen süreçlerin parçasıdır. Bu süreçleri de AFAD çatısı altında hem kamu kurumlarıyla hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem üniversitelerle hem yerel yönetimlerle birlikte yürütmeye bu sayede ülke olarak afet yönetimindeki gücümüzü ve verimliliğimizi artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Doğal afetlerin en önemli risklerden biri olduğunu dile getiren Soylu, tatbikat yılı olarak ilan edilen 2022 yılı için 54 bin 302 tatbikat planladıklarını belirtti.

"Benim ülkem, Libya'da sonunu hesap etmeden insanlığa sahip çıkar"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Çocukların, yaşlıların ve o ülkede bulunanların bir savaş karşısında nasıl zor bir duruma düştüklerini bütün dünya takip etmektedir. Ama 'Dünya beşten büyüktür.' derken Birleşmiş Milletler'in bu konuda yetersizliğini ve yetkisizliğini ortaya koyarken, NATO'nun bu konuda irade yoksunluğu yaşadığını değerlendirirken ve belirtirken illa böyle acı sonuçlarla karşılaşmamız gerekmezdi. Siz Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Afganistan'da, bunlarla karşı karşıya kalacaksınız, tiyatro seyreder gibi, Hollywood senaryosu seyreder gibi insanların ölümünü seyredeceksiniz, kılınızı kıpırdatmayacaksınız, mış gibi yapacaksınız, mış gibi yaparsanız şimdi de hareket etmekte zorlanırsınız, karar almakta zorlanırsınız, vicdanınızı harekete geçirmekte böyle zorlanırsınız. 'Acaba bana bir şey mi olacak?' diye endişe edersiniz.

Ama benim ülkemde benim milletim, Libya'da bir haksızlıkla karşı karşıya kalındığında sonunu hesap etmeden insanlığa sahip çıkar, İdlib'de insanlığa sahip çıkar, Kapalı Maraş'ı açık Maraş haline getirir, yıllarca böğrümüze saplanmış Azerbaycan Karabağ meselesini de, o böğrümüze saplanmış hançeri çıkarır ve dünyaya nasıl mesaj verebileceğini ortaya koyar. Bizimle onların arasındaki fark da tam anlamıyla budur."

"Biz komşumuzu unutmadık"

Suriye'de ve Irak'ta ezilen insanlara Türkiye'nin asla sırt dönmediğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 21. yüzyılın başından itibaren 20. yüzyılda gördüğü tecrübelerle, çektiği acılarla, karşı karşıya kaldığı sıkıntılarla çizdiği rota, dünyaya başka bir halin tasviridir. Bu kadar açık ve nettir. Hatta tavsiyesidir. Hatta tercümesidir. 21. yüzyılda nasıl hareket etmemiz lazım geldiğinin en önemli yolu ve yöntemidir. Bize şunu söylediler 'Küresel zengin ülkelere tabi olun.' Olsaydık Amerika'ya tabi, olsaydık Avrupa'ya tabi, aşağıda bir terör koridoruna teslim olmuş olurduk. Olsaydık Amerika'ya tabi, olsaydık Avrupa'ya tabi, onların aşağıda Suriye'de, Irak'ta birbirlerinin tepişmelerinin altında ezilmeye çalışan insanlara sırtımızı döner seyirci kalırdık. Oysa biz buna seyirci kalmadık."

Yerinden yurdundan edilen milyonlarca insana sahip çıktıklarını belirten Soylu, "Üç, beş kuruş zengin olduk diye, bugün 10 bin dolar kişi başına gelir seviyemiz var diye, 500 dolarlık gelir seviyesi olan insanlara sırtımızı dönmedik, şımarmadık, dinimize, inancımıza, geleneğimize, kültürümüze, anamızın babamızın, örfümüzün adetimizin, töremizin, komşumuzun bize öğrettiğine, inancımızın bütün değerlerine sahip çıktık." dedi.

Sadece "Dostlar alışverişte görsün, Allah korusun." desin diye Memur-Sen'in İdlib'de 400 tane ev yaptırmadığına değinen Soylu, "Dünyaya bir şey söylemeye çalışıyor. 'Biz aslımızı unutmadık. Bizim inancımızı unutmadık. Biz neslimizi unutmadık. Biz komşumuzu unutmadık.' Biz bize verilen 'Bir insan bir alemdir.' anlayışının tam da kendisini unutmadık ve oradayız diye altına imza atıyorum." diye konuştu.

"270 kişilik arama kurtarma ekibimiz devletimizin hizmetinde"

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın da Genç Memur-Sen'in 10 ayrı ilde oluşturduğu 270 kişilik gönüllü bir kadro bulunduğunu, bugün akreditasyon töreninin ardından ekibin sahada milletin hizmetinde olacağını kaydetti.

Afetleri önleyici tedbir olarak hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Yalçın, "Deprem haftasında 270 kişilik arama kurtarma ekibimiz, devletimizin hizmetine ve emrine amade olacak şekilde bugün burada besmeleyi çekiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, acil arama ve kurtarma ekibinin akreditasyon töreni gerçekleştirildi.

"Akabinde hemen yayınlanacak"

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "Kovid-19 sağlık tedbirlerinin hafifletilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı genelge yayımlamadı. Genelge yayımlanacak mı?" sorusuna, "Usul şudur, Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulunun kararlarını bize iletecek. İlettiği andan itibaren de arkadaşlarımız da karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar. Onun akabinde hemen yayımlanacak." yanıtını verdi.

"Saat 12'den sonra uygulanan müzik yasağı konusunda ne yapılacak?" şeklindeki soru üzerine Soylu, "Tüm bunları Sağlık Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımızla değerlendireceğiz." dedi.