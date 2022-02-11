Memleket Partisinde Disiplin Kurulu üyesi iki isme kesin ihraç istemi

İZMİR (AA) - Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) olağanüstü toplandığı belirtildi.

KESİN İHRAÇLARI İSTENDİ

Toplantıda, Genel Disiplin Kurulu üyeleri Çiçek ve Erdoğan'ın partiden tedbirli olarak kesin ihraçlarının Parti Meclisi (PM) tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

Memleket Partisi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulumuz; 11.02.2022 tarihinde olağanüstü toplanarak, Genel Disiplin Kurulu Üyelerimiz Sayın Mustafa Kemal Çiçek ve Sayın Tolga Erdoğan'ın kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilmek üzere Parti Meclisi'nde görüşülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de daha önce açıklama yaparak partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.