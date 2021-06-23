Melih Cevdet Anday kimdir? Melih Cevdet Anday eserleri, hayatı ve biyografisi

Melih Cevdet Anday, ölümünün 19. yılında saygı ve rahmetle anılıyor ve edebiyata kazandırdıklarını bir kez daha hatırlamak için araştırılıyor. Peki Türk edebiyatına çok sayıda şiir, roman, tiyatro oyunu, deneme ve makale armağan eden Melih Cevdet Anday kimdir? Melih Cevdet Anday eserleri, hayatı ve biyografisi

Melih Cevdet Anday, Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile "Garip" akımının öncülüğünü yapan, daha sonra "İkinci Yeni" akımına gönlünü veren oldukça kıymetli bir şair ve yazarımızdır. 28 Kasım 2002 yılında aramızdan ayrılan Anday'ın şiirlerinin yanı sıra çok sayıda kıymetli romanı ve tiyatro oyunları da bulunmaktadır. İşte Melih Cevdet Anday eserleri, hayatı ve biyografisi

MELİH CEVDET ANDAY KİMDİR?

Melih Cevdet Anday, 13 Mart 1915 yılında İstanbul'da doğdu. Çanakkale'de doğan Melih Cevdet Anday doğumundan kısa bir süre sonra ailesiyle İstanbul'a geldi ve çocukluğu Kadıköy Bahariye'de geçti. Ortaokula kadar İstanbul'da eğitim gördü. Babasının işi nedeniyle Ankara'ya taşınmalarının ardından liseyi Gazi Lisesi'nde tamamladı. Lisede okuduğu sırada, Orhan Veli Kanık ve Oktay Rifat ile tanıştı. Liseyi bitirdikten sonra bir süre Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kaydoldu. Ancak Devlet Demiryolları'nda memur olarak çalıştığı için öğrenimine devam edemedi. Çalıştığı kuruluş tarafından sosyoloji öğrenimi görmek için Belçika'ya gönderildi. Ukde isimli şiiri 1936'da Varlık Dergisi'nde yayımlandı. Bunun ardından şiirleri Ses, Yaprak, Yeditepe, Papirüs, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Soyut, Ataç, Dönem, Yön gibi dergilerde yayınlandı. Orhan Veli ve Oktay Rifat ile birlikte 1941 yılında Garip isimli şiir kitabını çıkardı. Hasan Âli Yücel'in tavsiyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Neşriyat Müdürlüğü'ne memur olarak atandı. 1946 seçimleriyle birlikte bakanlığın el değiştirmesi sonrasında önce yeniden askere alındı ve daha sonra Konya'ya atandı. Ancak bu atama daha sonra geri alındı. Anday, bir süre sonra bu görevinden ayrılarak İstanbul'a döndü.

1953-1955 yılları arasında Akşam Gazetesi'nin edebiyat ve sanat sayfasını hazırladı. Fikirleri sebebiyle işten çıkarıldı. Doğan Kardeş Yayınları'na geçti ve çeviriler yaptı. Buradaki görevinden de aynı sebeple ayrılmak zorunda kaldı ve 1958'den itibaren; Tercüman, Büyük Gazete, Yeni Tanin ve İkdam'da kendi adıyla ve çeşitli takma adlarla denemeler ve makaleler yazdı, tefrika romanlar yayınladı. 1960'ta Nadir Nadi'nin desteğiyle Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaya başladı. Bu gazetedeki yazılarını 1997'ye kadar sürdürdü.

1956'da yayınladığı Yan yana isimli şiir kitabı, 142. maddeye aykırı olduğu gerekçesiyle 1964'te yasaklandı. Anday gerek şiir kitaplarıyla, gerekse daha sonraları yöneldiği roman ve tiyatro alanlarındaki yapıtlarıyla birçok ödül alan Anday, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde diksiyon, özel bir tiyatro okulunda mitoloji dersleri verdi. 1964-1969 yılları arasında TRT'de yönetim kurulu üyeliği, 1979-1980 yıllarında da Paris'te eğitim müşavirliği görevlerinde bulundu.

Ölümü

Solunum ve böbrek yetmezliği tanısıyla Marmara Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırılan Melih Cevdet Anday, 28 Kasım 2002'de 87 yaşındayken öldü. Büyükada mezarlığında toprağa verildi.

Takma adları

Anday, eserlerinde kendi adı haricinde şu takma adları da kullanmıştır:

Yaşar Tellidede, Niyaz Niyazoğlu, A. Mecdi Velet, M. C. A., H. Mecdi Velet, Yaşar Tellidere, Gani Girgin, Zater, Yaşar Tellioğlu[

Eserleri

Şiir

Garip (1941, Orhan Veli ve Oktay Rifat'la birlikte)

Rahatı Kaçan Ağaç (Ölmez Eserler, 1946)

Telgrafhane (Yeditepe, 1952)

Yan yana (Yeditepe, 1956)

Kolları Bağlı Odysseus (Yeditepe, 1962)

Göçebe Denizin Üstünde (Cem, 1970)

Teknenin Ölümü (Sander, 1975)

Sözcükler (İş Bankası, 1978, toplu şiirler)

Ölümsüzlük Ardında Gılgamış (Ada, 1981)

Tanıdık Dünya (Adam, 1984)

Güneşte (Adam, 1989)

Yağmurun Altında (Adam, 1995)

Sözcükler (Everest Yayınları, 2007, Bütün Şiirleri) ISBN 978-975-289-470-9

Şiir Çevirileri

Annabel Lee - Edgar Allan Poe

Atlının Türküsü - Federico Garcia Lorca

Ben de - Langston Hughes

Bir Zenci Kızın Türküsü - Langston Hughes

Çayhane - Ezra Pound

Gece. Şehir Uyumuş. - Aleksandr Blok

Hürriyet - Paul Éluard

Kanun - Wystan Hugh Auden

Pan Öldü - Ezra Pound

Şiir Sanatı - Paul Verlaine

Roman Çevirisi

Buz Sarayı (1973 - Tarjei Vesaas)

Ölü Canlar (1982 - Gogol)

Babalar ve Oğullar (1983 - Turgenyev)

Roman

Zifaftan Önce (1957 - Murat Tek adıyla)

Yağmurlu Sokak (1959 - Murat Tek adıyla)

Dullar Çıkmazı (1962 - Murat Tek adıyla)

Bir Gecede Üç Erkek (Murat Tek adıyla)

Aylaklar (Remzi, 1965)

Gizli Emir (Bilgi, 1970)

İsa'nın Güncesi (Hürriyet, 1974)

Raziye (Altın, 1975)

Meryem Gibi (Simavi, 1991)

Birbirimizi Anlayamayız (Simavi, 1992)

Deneme, vd.

Doğu, Batı (Ataç, 1961)

İngiliz Edebiyatından Denemeler (Oluş,1964)

Konuşarak (Dönem, 1964)

Gelişen Komedya (Çan, 1965)

Sovyet Rusya (Gerçek, 1965)

Yeni Tanrılar (Çağdaş, 1974)

Sosyalist Bir Dünya (Çağdaş, 1975)

Dilimiz Üstüne Konuşmalar (TDK, 1975)

Maddecilik ve Ülkücülük (Sander, 1977)

Anadolu'da ve Sosyalist Ülkelerde (Çağdaş, 1977)

Yasak (Çağdaş, 1978)

Paris Yazıları (Adam, 1982)

Açıklığa Doğru (Adam, 1984)

Akan Zaman, Duran Zaman (Adam, 1984)

Sevişmenin Güdüklüğü ve Yüceliği (Çağdaş, 1990)

Yiten Söz (Adam, 1992)

Aldanma ki (Remzi, 1992)

Geleceği Yaşamak (Adam, 1994)

İmge Ormanları (Adam, 1994)

Şiir Üzerine Yazılar

Anlamın Anlamı

Çağlar Geçiyor

Şiir Üzerine

Şiirin Vazgeçilmez Üç Dönemi

Şiirin Anlamı

Uzun Şiir - Kısa Şiir

Yarın Düşüncesi

Tiyatro Oyunu

İçerdekiler (1965)

Mikadonun Çöpleri (1967)

Yarın Başka Koruda

Dikkat Köpek Var

Ölüler Konuşmak İster

Müfettişler (1972)

Ölümsüzler (1984)

Ödülleri

1970 TRT Roman Armağanı (Gizli Emir ile)

1973 TDK Çeviri Ödülü (Buz Sarayı ile)

1976 Yeditepe Şiir Armağanı (Teknenin Ölümü ile)

1978 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (Sözcükler ile)

1981 İş Bankası Büyük Ödülü (Ölümsüzlük Ardında Gılgamış ile)

1984 Enka Sanat Ödülleri (Mansiyon - Ölümsüzler ile)

1991 TÜYAP Onur Ödülü

2000 Aydın Doğan Vakfı Şiir Ödülü

Kaynak: Antoloji.com- Melih Cevdet Anday