Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Melih Bulu'nun hayatı ve biyografisi!

Gündeme gelen isimler arasında yer alan Melih Bulu'nun hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Melih Bulu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Melih Bulu görevi ne, hangi üniversitede görev alıyor?

Türk akademisyen Melih Bulu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi üniversitede görev almaktadır? Tüm cevaplar haberimizde.

PROF. DR. MELİH BULU KİMDİR?

Melih Bulu (d. 15 Ağustos 1970, Kırıkkale), Türk akademisyendir. 2016-2019 yılları arasında ise İstinye Üniversitesi kurucu rektörlüğü, 2020-2021 yılları arasında Haliç Üniversitesi rektörlüğü görevini yürüttü. 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmıştır.

Melih Bulu doğum tarihi : 15 Ağustos 1970

Melih Bulu kaç yaşında : 50 yaşında

Melih Bulu mesleği ne : Akademisyen, siyasetçi

Melih Bulu nereli : Kırıkkale doğumlu

Melih Bulu burcu ne : Aslan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi mühendislik fakültesinden mezun olan Bulu, yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünde tamamladı. Savunma sanayi alanında bir süre mühendis olarak çalışan Bulu, 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin İstanbul Sarıyer İlçe Başkanlığının kuruluşunda yer aldı. 2009 yerel seçimlerinde aynı partiden Ataşehir Belediye Başkanlığı, 2015 genel seçimlerinde ise İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı oldu fakat her ikisinde de aday gösterilmedi. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesinde ders vermeye devam etti. 2 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirildi.

MELİH BULU EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Melih Bulu 15 Ağustos 1970'de Kırıkkale'de doğdu. Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı (1992). Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde finans alanında yüksek lisans; yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da savunma sanayinde zırhlı personel taşıyıcı üretimi yapan FMC-Nurol ve hava platformları üreten TUSAŞ firmalarında mühendis olarak çalıştı. P&G firmasında fabrika müdür yardımcılığı yaptı. Ayrıca üretim ve hizmet sektöründe çeşitli firmalara strateji ve yönetim konusunda danışmanlık yaptı. Finans alanında doktorası bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları vardır.

MELİH BULU AKADEMİK KARİYERİ

2003-2010 yılları arasında Boğaziçi ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde yarı zamanlı olarak İş Stratejisi ve Oyun Teorisi dersleri veren Bulu, 2009 yılından itibaren tam zamanlı akademisyen olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında doçent, 2016 yılında profesör unvanı aldı. 2010-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2016-2019 yıllarında İstanbul'da İstinye Üniversitesinin kurucu rektörü olarak görev yaptı ve 2020'de Haliç Üniversitesinin rektörü olarak göreve başladı.

2004 yılında kurucularından olduğu Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) adlı sivil toplum kuruluşunun önce genel koordinatörlüğünü, 2017-2019 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını yaptı ve URAK çatısı altında Türkiye'nin sektörel ve şehir bazında rekabetçilik analizlerini yaptı. 2021 yılında YÖK'ün önerdiği 9 aday arasından Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.