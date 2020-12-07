Mehmet Hacıarifoğlu: "Başkan Böcek yakında aramıza dönecek"
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Mehmet Hacıarifoğlu: "Başkan Böcek yakında aramıza dönecek"

07.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:47
Mehmet Hacıarifoğlu:

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılının Aralık ayı meclis toplantısı düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılının Aralık ayı meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, "Başkanımız Muhittin Böcek'in size selamı var. İnşallah yakında kendisi aramıza dönecek. Aramıza döneceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısı, Vekil Mehmet Hacıarifoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından başlayan mecliste, belediyenin kasım ayında aldığı kararlara ait özetler okundu. Mecliste, 122 madde görüşüldü.

"Yaşam enerjisiyle görevine dönecek"

CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, hastaneden taburcu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna değinerek, "Muhittin Böcek'in hayatla mücadelesini başarıyla kazandığı mutluluğunu şahsım ve partim adına paylaşmak istiyorum. Sevenlerinin ve Antalyalıların dualarıyla çok şükür bugünleri de gördük. Başkanımın en kısa sürede yaşam enerjisiyle göreve döneceğinin müjdesini sizlere iletmek istiyorum" dedi.

Muhittin Böcek'in gösterdiği hedefler doğrultusunda belediyenin hizmet götürdüğünü ifade eden Filiz, yapılan çalışmaları özetledi.

AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, Muhittin Böcek'e acil şifalar dileyerek, pandemi ile mücadeleye değindi. Çetin, ülke gündemini de ele alarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, Azerbaycan'a da tebriklerini iletti.

MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, "Grup sözcüsü arkadaşlarımın iyi dileklerini katılıyorum. Resmi açıklamalara göre Antalya hastalığın en hızlı yayıldığı şehirler arasında. Devletimizin lüzum gördüğü yasaklara uymaya çalışalım. Muhittin Böcek'in taburcu olup, evine dönmesine çok mutlu olduk" diye konuştu.

Aynı zamanda Senirli, "Türk milletinin göz bebeği Türk ordusuna hakaret etmek cezalandırılmalıdır" dedi.

İyi Parti Grup Sözcüsü Ertürk Yazar, "2020 yılı son meclis toplantısında alacağımız kararların tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımızın sağlığına kavuşmuş olması bizi de çok mutlu ettik. 'Antalya'ya hizmet etme zamanı' diyoruz. Korona virüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi sürenlere acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

DSP Parti Grup Sözcüsü Hasan Ali Acar'da, alınan kararların Antalyalılara hayırlı olması temennisinde bulunarak, Başkan Muhittin Böcek'e geçmiş olsun dileklerini sundu. Acar, önemli gün ve haftalara yönelik konuşmasını da sürdürdü.

Saadet Partisi Grup Sözcüsü Mehmet Manavoğlu ise 2020 yılının dünya ve Türkiye genelinde olumsuzluklarla geçtiğini ifade ederek, "Pandemi ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Antalya'ya sevdalı Muhittin Böcek başkanımız da bu hastalığa yakalandı. Sağlığına kavuşarak, tüm Antalyalıları sevince boğdu. Başkanımızın en kısa sürede görevinin başına dönmesini temenni ediyoruz" dedi.

"Muhittin Böcek'in sizlere selamı var"

Söz alan Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu da, "Muhittin Böcek başkanımız için geçmiş olsun dileklerini ileten bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben başkanımızla zaman zaman telefonla görüşüp bilgi alışverişinde bulunuyorum. Toplantı öncesinde yine görüştüm. Kendisinin size selamı var. İnşallah yakında kendisi aramıza dönecek. Aramıza döneceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Maddelerin toplu oylanmasının ardından devam meclisinin, 11 Aralık Cuma günü görüşülmesine karar verildi. - ANTALYA

Mehmet Hacıarifoğlu: 'Başkan Böcek yakında aramıza dönecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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