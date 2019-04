Mehmet Günsür ve Beren Saat, Sette Hayatını Kaybeden İşçi İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Oyuncu Beren Saat ile Mehmet Günsür'ün başrolü paylaştığı, Netflix'in Türkiye yapımı yeni dizisi 'Atiye'nin setinde sette boya işlerini yaparken yüksek bir noktadan düştüğü öğrenilen Hasan Karatay, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Dizinin başrol oyuncuları, hayatını kaybeden Karatay ile ilgili sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden Karatay için dün Sarıgazi Cemevi'nde tören düzenlendi. Hasan Karatay bugün memleketi Tokat Niksar'da toprağa verilecek. Sinema TV Sendikası yaşanan olay üzerine yaptığı açıklamada, sigortasız çalıştırılan Karatay'ın ağır ihmal sonucu merdivenden düştüğü, sette ambulans ve iş güvenliğine dair ne bir uzmanın ne de bir önlemin yer almadığını iddia ederek yapım şirketi OG Medya'yı suçladı. OG Medya şirketi ise yaptığı açıklamada, suçlamaları reddetti ve ayrıntılı açıklamayı hukuki süreç bittikten sonra yapacaklarını belirtti.

"SENİ KADINLARIN AĞITLARINDAN TANIDIM"

Dizinin başrol oyuncuları Beren Saat ile Mehmet Günsür de sosyal medya hesaplarından hayatını kaybeden Hasan Karatay için başsağlığı mesajları yayınladılar.

Beren Saat paylaşımında şunları yazdı: "Şahsen tanışamamıştık henüz ama bugün ailenin kadınlarının ağıtlarından tanıma fırsatım oldu seni Hasan. "Oralar görünmez" denilse de, boyadığın duvarın kenarlarını titizlikle tamamlamak isterken başına gelmişti bu kaza. Yine güzel bir yürek, yine zamansız bir veda. Biz kenarı, köşesi senin hayal ettiğin kadar kusursuz bir is çıkarmak için çalışmaya devam ediyor olacağız. Işıklar içinde uyu... #sinemaya aşık her can kıymetlimizdir #setlerde ölmek istemiyoruz"

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Mehmet Günsür ise "Çok üzgünüm. Hasan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.