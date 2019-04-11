Mehmet Günsür ve Beren Saat, Sette Hayatını Kaybeden İşçi İçin Taziye Mesajı Yayınladı
Oyuncu Beren Saat ile Mehmet Günsür'ün başrolü paylaştığı, Atiye'nin setinde çalışan Hasan Karatay kaza sonucu yaşamını yitirdi. Dizinin başrol oyuncuları, ölümün ardından duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Oyuncu Beren Saat ile Mehmet Günsür'ün başrolü paylaştığı, Netflix'in Türkiye yapımı yeni dizisi 'Atiye'nin setinde sette boya işlerini yaparken yüksek bir noktadan düştüğü öğrenilen Hasan Karatay, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Dizinin başrol oyuncuları, hayatını kaybeden Karatay ile ilgili sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Hayatını kaybeden Karatay için dün Sarıgazi Cemevi'nde tören düzenlendi. Hasan Karatay bugün memleketi Tokat Niksar'da toprağa verilecek. Sinema TV Sendikası yaşanan olay üzerine yaptığı açıklamada, sigortasız çalıştırılan Karatay'ın ağır ihmal sonucu merdivenden düştüğü, sette ambulans ve iş güvenliğine dair ne bir uzmanın ne de bir önlemin yer almadığını iddia ederek yapım şirketi OG Medya'yı suçladı. OG Medya şirketi ise yaptığı açıklamada, suçlamaları reddetti ve ayrıntılı açıklamayı hukuki süreç bittikten sonra yapacaklarını belirtti.
"SENİ KADINLARIN AĞITLARINDAN TANIDIM"
Dizinin başrol oyuncuları Beren Saat ile Mehmet Günsür de sosyal medya hesaplarından hayatını kaybeden Hasan Karatay için başsağlığı mesajları yayınladılar.
Beren Saat paylaşımında şunları yazdı: "Şahsen tanışamamıştık henüz ama bugün ailenin kadınlarının ağıtlarından tanıma fırsatım oldu seni Hasan. "Oralar görünmez" denilse de, boyadığın duvarın kenarlarını titizlikle tamamlamak isterken başına gelmişti bu kaza. Yine güzel bir yürek, yine zamansız bir veda. Biz kenarı, köşesi senin hayal ettiğin kadar kusursuz bir is çıkarmak için çalışmaya devam ediyor olacağız. Işıklar içinde uyu... #sinemaya aşık her can kıymetlimizdir #setlerde ölmek istemiyoruz"
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Mehmet Günsür ise "Çok üzgünüm. Hasan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
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OLAN GARİBANA OLUYORCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Olan hep fakire oluyo zaten sizler gibilerde alkislari paralari topluyo.Sanki sette gorsende adam yerine koyup selam vereceksin gibi de duygu somurusu yapmissin.Sizin gibiler oyle insanlari gormez bile sizlere birsey olmasin yeterki elinize diken batsa sosyal mediyada paylasir yardim istersiniz.Bir paylasimlan goreviniz bitti cok buyuk bir sey yapmisiniz değerli zamaninizdan vakit ayirmisiniz taziyeyi yazmaklan is bitti.Allah rahmet eylesin ve geride kalanlara sabir versin.Size diyecek yine hic sozum yokCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUNCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin,üzgünüm.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Fimlerin , Dizilerin görünmeyen gerçek KahramanlariCevap Yaz 3 Yayından Kaldır