Mehmet Aydın (Tosuncuk) davası sonuçlandı mı, hapis cezası verildi mi, kaç yıl? 2021 Çiftlik Bank Tosuncuk davasında son durum!

Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank davası sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor. Peki, tosuncuk davası sonuçlandı mı, kararları açıklandı mı? Mehmet Aydın kaç yıl hapis cezası alacak? İşte Çiftlik Bank davasında son gelişmeler...

Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a kaç yıl hapis isteniyor? Tosuncuk davası nedir? Çiftlik Bank davası nedir? Çiftlik Bank davası sonuçlandı mı? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 5 Temmuz Pazartesi saat 21.00 gibi başlanan Aydın'ın ifade işleminin 6 Temmuz Salı 23.00 sularında tamamlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

MEHMET AYDIN (TOSUNCUK) SORGULANDI MI?

Verilen aralarla birlikte yaklaşık 26 saat özel ekip tarafından sorgulanan "Tosuncuk" lakaplı Aydın'ın, 60 sayfa tutan soruları cevapladığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Aydın, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Mehmet Aydın'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

ÇİFTLİK BANK (TOSUNCUK) DAVASI SONUÇLANDI MI, KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi havayolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı. Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

MEHMET AYDIN'A KAÇ YIL HAPİS İSTENİYOR?

Çiftlik Bank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, firariler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur dahil 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi ise müşteki olarak yer aldı. Başsavcılık, Mehmet Aydın ve 17 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık ve ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık'tan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istedi.

ÇİFTLİK BANK NE KADAR DOLANDIRDI?

77 bin kişiyi mağdur edip 511 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'daki Türk Konsolosluğu'na giderek teslim oldu. Kısa süre içinde Türkiye'ye iadesi beklenen Aydın'ın sürpriz teslim olma kararı herkeste büyük şaşkınlık yaratırken, bu kararın ardında 3 ihtimalin yattığı ifade ediliyor. Aydın'ın ya parasının bittiği, ya yardım aldığı mafya gruplarının baskısından bunaldığı ya da artık mağdurların parasını ödeyebilecek durumda olduğu konuşuluyor.

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi. Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

ÇİFTLİK NASIL PARA BASTI?

Çiftlik Bank'ın sistemi şöyle çalışıyordu: Çiftlik Bank hesabına bankalar üzerinden para yatırıyorsunuz. Örneğin hesaba 100 bin lira para yatırdınız ve bunun karşılığında şifre ve kullanıcı adı satın aldınız. Bilgisayar üzerinden çiftlik bank oyununa girip parayı buraya aktarıyorsunuz. Oyunda paranın ismi altın olarak geçiyor. Yatırdığınız paraya göre oyunda altınınız oluyor. Diyelim 1000 lira 1000 altın yapıyor. Yatırdığınız 100 bin altına karşılık çiftlikten koyun, tavuk veya inek satın alıyorsunuz. Sistem size yatırdığınız paraya karşılık bir yıl sonra 200 bin lira brüt para kazanç vaat ediyor.

100 bin liranın yüzde 20'si yani, 20 bin lirası yem, depo ve gümüş parası olarak kesiliyor. Buna göre yatırdığınız 100 bin lira yıl sonunda 180 bin lira net para olarak geri dönecek. Kazancınızdan kesilen yüzde 20'nin içindeki yüzde 5 gümüş kesintisi oluyor. Gümüş kesintisi ile de şarküterilerden ücretsiz alışveriş yapma hakkı kazanıyorsunuz. Yani 100 bin liranın yüzde 5'i oranında, şarküteriden yıllık 5 bin liralık bedava alışveriş yapma hakkınız oluyor. Bilgisayar üzerinden biriken gümüş paralarınız ile oyun içinde peynir, zeytin, sucuk gibi ürünler alıp size en yakın şarküteriyi seçiyorsunuz. Siparişleriniz seçtiğiniz şarküterinin bilgisayar ekranına düşüyor. Şarküteriye gittiğinizde ücretsiz olarak alışverişinizi yapıyorsunuz. Şarküteriyi işleten bayi sahibi ise ücretsiz verdiği ürün başına Çiftlik Bank'tan yüzde 20 kârla parasını geri alıyor. Örneğin müşteri gümüş parası ile 10 liralık bal satın aldı. Şarküteri sahibi ücretsiz satışına karşılık şirketten 12 lira alıyor. Çiftlik Bank'ın, Türkiye genelinde 150 tane şubesi vardı. Bunların yaklaşık 40 tanesi ise İstanbul'da bulunuyordu.