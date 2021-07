Meghan Markle daha baştan aileyi üzmüş: Göründüğü kadar çekici değildi

AJANDA İDDİASI YİNE TEKRARLANDIITV kanalı için hazırlanan Harry and William: What Went Wrong adlı belgesele konuşan yazar ve gazeteci Penny Junor, Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesine tanıştırıldıktan sonra değiştiğini ileri sürdü.