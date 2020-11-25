Meclis'teki kanun teklifi görüşmelerine Kürdistan ve Alaattin Çakıcı tartışmaları damga vurdu

Meclis'te yapılan kanun teklifi görüşmelerinde 'Kürdistan' ve 'Alaattin Çakıcı tartışmaları yaşandı. HDP'li Hasan Özgüneş, Atatürk'ün Erzurum ve Sivas kongresini Kürt beyleriyle yaptığını iddia ederken, MHP'li Levent Bülbül, "Erzurum, Kürdistan mı? Böyle bir tanım, tabir nerede var? Erzurum öz mü öz Türk yurdudur" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmalar kurula damga vurdu. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş yaptığı açıklamada, "Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir'e gidemedi. Antakya'dan, bilmem nereden başlamadı. Kürdistan'a geldi. Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni yaptı. Kiminle? Kürt beyleriyle" iddialarında bulundu.

1921 Anayasası'yla Kürtlere özerklik verildiğini de savunan Özgüneş, "Misakımilli'ye kim ihanet etti? Kürtler mi ihanet etti, iktidar olanlar mı?" dedi.

"ERZURUM ÖZ MÜ ÖZ TÜRK YURDUDUR"

Özgüneş'in bu açıklamalarının ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Atatürk, milli mücadeleyi başlatacak, İstiklal Harbi'nin başlangıcı için Samsun'a arkasından Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a gidecek. Siz buradaki kongreleri, 'Kürdistan'a gitti' diye ifade edeceksiniz. Bunu kabul etmek mümkün mü? Erzurum, Kürdistan mı? Böyle bir tanım, tabir nerede var? Erzurum öz mü öz Türk yurdudur" ifadelerini kullandı.

"ONLARIN HİÇBİRİ KÜRDİSTAN İSTİYORUZ DİYE TALEPTE BULUNMAMIŞLARDIR"

Türkiye'nin kuruluşunda Kürtlerin de yer aldığını anımsatan Bülbül, "Milli mücadelenin verildiği sırada o bölgelerden gelen Kürt kökenli olan mebuslar, temsilciler de bu memleketin, milletin birlik ve beraberliğinin, milli bir yapıda bir ve beraber olması noktasında irade göstermişlerdir. Onların hiçbiri kalkıp da 'Bu memleket ayrıdır. Biz şurada Kürdistan istiyoruz' diye bir talepte bulunmamışlardır. Kaderlerini bir görmüşlerdir. Ankara'yı da kendi memleketi, vatanları, başkentleri kabul etmişlerdir" şeklinde konuştu.

"HDP'NİN BU ANLAYIŞI TEMSİL ETTİĞİ SÖYLENEMEZ"

Kendilerinin aradığı Kürtlüğün, milli bir anlayışla ülkede kardeşliği, birliği ve beraberliği temsil ve temin eden bir anlayış olduğunu belirten Bülbül, "Bu anlayış milli mücadele kadrosunda söz konusuydu fakat HDP'nin, bu anlayışı temsil ettiği hiçbir şekilde söylenemez, iddia edilemez. Kürtler milletimizin öz mü öz evlatlarıdır. Bizim mücadele ettiğimiz terördür, terörün uzantılarıdır. Hem terör örgütü hem de onun siyasi uzantıları bu memlekette Allah'ın izniyle bitirilecek" değerlendirmelerinde bulundu.

"KÜRTLERİ REDDEDEREK MECLİS'TE KÜRTLERİ BİTİREMEZSİNİZ"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bu tartışmanın, bu ülkede herkesin, anayasal olarak eşit ve özgür yurttaş olana dek bitmeyeceğini savundu. Beştaş, "Kürdistan coğrafyasını, Kürtleri reddederek Meclis'te Kürtleri bitiremezsiniz. Bu ülkede Kürtler var. Kürtler, kendi haklarını istiyor. Eşit ve özgür yurttaş olmak istiyor" dedi.

"KENDİSİ MAFYA LİDERİYLE KOL KOLA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında, Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "terörist" dediğini hatırlatan Beştaş, "Ama kendisi mafya liderleriyle kol kola yürümeye devam ediyor. Onları sahipleniyor. Ceza aldığı kesinleşmiş ama Demirtaş hakkında tek bir gün mahkumiyet cezası yok. Hangi cüretle Demirtaş'ı terörist ilan ediyorsunuz" diye konuştu.

"PKK'LIDIR DESEM ALINMAYACAKLAR AMA TERÖRİSTTİR DEYİNCE ALINIYORLAR"

Bunun üzerine Beştaş'a cevap veren Bülbül, "Genel Başkanımızın tanımlamalarından rahatsız olmaya gerek yok. Türkiye'de meydanlara çıkıp 'Daha durun, Türkiye'de Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen adamın, terörist olarak ifade edilmesi son derece normal. 'PKK'lıdır.' desem alınmayacaklar ama 'Teröristtir' deyince alınıyorlar" dedi.

"ALAATTİN ÇAKICI VATANINA MİLLETİNE BAĞLIDIR"

Açıklamalarında Alaattin Çakıcı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bülbül, "Neticede biz kendisinin suç işlememiş, herhangi bir şekilde suça bulaşmamış olduğunu ifade etmedik. Genel Başkanımızın da ifade ettiği şey şudur; mafya başka bir tanımlamadır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Alaattin Çakıcı vatanına milletine bağlıdır. Terör örgütüyle beraber olmayı kendilerine layık görenler, terör örgütünün siyasi uzantısı olarak hareket edenlerin kalkıp bize bu noktada laf söylemeye hakkı yoktur. Vatanına milletine ihanet etmeyen biridir, suç işlemişse suçunun cezasını çekmiştir. Bununla karşılaştırmalı olarak Demirtaş üzerinden bir değerlendirme yapmayı da asla kabul etmiyoruz. Selahattin Demirtaş'la kendisinin bir araya gelmesi mümkün değildir." şeklinde konuştu.

"SİZİN KENDİNİZİ KONUMLANDIRDIĞINIZ YERLE ALAKALI TEMEL BİR SORUN VAR"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise tarihi belgelerden bahsedildiğini dile getirerek, "Misakımilli, Erzurum, Sivas ve Amasya Kongresi'yle ilgili olan belgelere bakılsın. Bu kongrelerin hangisinde ayrışmadan bahsediliyor?" diye sordu. Zengin, "Sizin ortaklarınız, aleni olarak sizinle işbirliği yaptıklarını bile söyleyemiyorlar. Neden söyleyemiyorlar? Bunu lütfen düşünür müsünüz? Anayasa çalışması yapmışsınız. Bunu yaptıklarını bile söyleyemiyorlar. Demek ki sizin kendinizi konumlandırdığınız yerle alakalı temel bir sorun var" dedi.

"PKK'YLA ALAKALI BİN TANE ÖVGÜ DOLU SÖZ SÖYLEDİNİZ"

HDP'nin, Meclis'te PKK'yla alakalı güzelleme yaptığını, PKK'ya "Bir neticedir" dediğini anlatan Zengin, "PKK'yla alakalı bin tane övgü dolu söz söylediniz. PKK'nın, bir defa terör örgütü olduğunu söylemediniz. TBMM, PKK'nın bir terör örgütü olduğunun söylenmesini hak eden en önemli yerlerden biridir. Bize bunu savunamazsınız. Türkiye'de siz Kürt vatandaşlarımızın hamisi misiniz? Bütün arkadaşlarımızın, buraya gelirken Kürt kardeşlerimin oyu var. Meclis'e gelen her milletvekilinin altında Kürt kardeşlerimin oyu var. Kürtler yalnızca size oy vermiyor; bize de CHP'ye de MHP'ye de İYİ Parti'ye de oy veriyor" ifadelerini kullandı.