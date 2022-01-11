MasterChef kim kazandı? MasterChef kim elendi? 11 Ocak MasterChef kim finale kaldı? MasterChef'te ilk finalist belli oldu mu?

Masterchef ilk finalisti kim oldu sorusu merak konusu oldu, ilk finalist kim oldu? Şeflerin öğretmen rolünden çıktığı gecede Kırmızı konseptle yarışmacılar 3 yemek tabağı hazırlayacak. Jüri üyeleri yaptığı yemeklerle en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacıyı belirleyecek ve bu yarışmacı Masterchef'te ilk finalist olacka. Bu akşam ilk finalist MasterChef jürisinden en yüksek oyu alarak belli olacak. İşte, MasterChef ilk finalisti...

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

11 Ocak MasterChef'te kazanan isim aynı zamandan ilk finalist olacak. MasterChef'te kırmızı ağırlıklı yemek konseptinin belirlendiği bu gecede yarışmacılardan kırmızı konsept (domates, pancar, kırmızı et vs), yarın ise beyaz ağırlıklı yemekler yapmaları istenecek.

İlk tur:

Yarışmacılar ilk tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:

Hasan: 24 puan

Tahsin: 17 puan

Eren: 25 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 5, Eren'e 7 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 9 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 8, Tahsin'e 6, Eren'e 9 puan verdi.

İlk turun sonunda Eren 25 puan alarak ilk turu birinci olarak tamamladı.

İkinci Tur:

İlk turun ardından yarışmacılar ana yemek tabağını hazırlamaya başladı

MASTERCHEF KİM FİNALE KALDI?

11 Ocak MasterChef'te finale kalan isim bu gece belli olacak. MasterChef'te kırmızı konseptin belirlendiği gecede Hasan, Tahsin ve Eren şampiyon olmak için kıyasıya bir yarışın içine girecek. Finale kalan isim yarışmacıların yapacağı 3 tabak yemeğin ardından jüri üyelerinin oylarıyla belli olacak.

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