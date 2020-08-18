MasterChef Gülşah kimdir? MasterChef Gülşah MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Gülşah hayat hikayesi! MasterChef Gülşah Instagram hesabı! Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Gülşah Suna, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Gülşah, başarı yolcuğunda neler yaptı. MasterChef Gülşah Suna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Gülşah'ın hikayesi, başarı yolculuğu ve Instagram hesabı!

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Gülşah, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Gülşah kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Gülşah Suna MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Gülşah hayat hikayesi ve MasterChef Gülşah Instagramhesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Gülşah'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR?

Gülşah Suna, 28 yaşında at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef'e katılmış fakat ilk turda çok konuştuğu için yemeğe koyması gereken köfteyi tavada unutmuş ve bu yüzden şeflerden hayır oyu almış.

MASTERCHEF GÜLŞAH MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

MasterChef Türkiye'de şansını bir kez daha deneyen Gülşah Suna "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." dedi.

Gülşah Suna, tahin soslu şinitzel, patates püresi, vişneli salata yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef hayır oyu aldı. Şeflerden iki evet oyu alan Gülşah Suna, MasterChef'te ikinci tura geçmeyi başardı.

MasterChef Gülşah 16 kişilik ana kadroya girdi.

MASTERCHEF GÜLŞAH INSTAGRAMHESABI PAYLAŞIMLARI

"@gulsah_suna" hesabından yapılan paylaşımlar: