Masterchef finale kim kaldı? Masterchef finalistleri kim oldu? soruları merak ediliyor. Dün akşamki bölümde Hasan: 68 puan, Tahsin: 60 puan, Eren: 74 puan almıştı ve ilk finalist Eren olmuştu. Bu akşamki bölümde ise Masterchef ikinci ve son finalist kim olacak sorusu merak konusu oldu. İşte tüm detaylarıyla Masterchef finalistleri kim 2022? Masterchef ikinci finalist kim oldu? Hasan mı, Tahsin mi? Masterchef son finalisti kim? Masterchef finale kim kaldı? sorularının cevapları haberimizde...

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİM OLDU?

Masterchef'te dün akşam Hasan'ın 68 puan, Tahsin'in 60 puan, Eren'in 74 puan toplaması sonucu Eren'in ilk finalist olarak adını yazdırması ile sonuçlandı.

Masterchef'te ikinci finalist bu akşam belli olacak. Hasan mı yoksa Tahsin mi son finalist olacak.

Masterchef'te ikinci finalist Hasan oldu.

MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

12 Ocak MasterChef'te kazanan isim aynı zamandan ilk finalist olacak. MasterChef'te kırmızı ağırlıklı yemek konseptinin belirlendiği bu gecede yarışmacılardan kırmızı konsept (domates, pancar, kırmızı et vs), yarın ise beyaz ağırlıklı yemekler yapmaları istenecek.

İlk tur: Başlangıç Yemeği

Yarışmacılar ilk tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:

Hasan: 22 puan

Tahsin: 20 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 6 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 7 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.

İlk turun sonunda Hasan 22 puan alarak ilk turu birinci olarak tamamladı.

İkinci Tur: Ana Yemek

İlk turun ardından yarışmacılar ana yemek tabağını hazırlamaya başladı

Yarışmacılar ikinci tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:

Hasan: 44 puan

Tahsin: 41 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 8, Tahsin'e 7 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 7, Tahsin'e 7 puan verdi.

Tahsin'in 2. tur (ana yemek) tabağı

Hasan'ın 2. tur (ana yemek) tabağı

Üçüncü Tur: Tatlı

İlk ve ikinci turun ardından üçüncü turda yarışmacılardan tatlı yapmaları istendi.

Yarışmacılar üçüncü tabaklarını hazırladı ve jüriler değerlendiriyor:

Hasan: 72 puan

Tahsin: 69 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Hasan'a 9, Tahsin'e 9 puan verdi.

Danilo Şef Hasan'a 10, Tahsin'e 10 puan verdi. Somer Şef ise; Hasan'a 9, Tahsin'e 9 puan verdi.

Tahsin'in 3. tur (tatlı) tabağı

Hasan'ın 3. tur (tatlı) tabağı

MASTERCHEF SON FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te ilk finalist dün akşamki yarışmada Eren olmuştu. Bu akşam ise Hasan ile Tahsin son finalist olmak için yarışacak. Peki, Hasan mı Tahsin mi ikinci finalist olacak?

Masterchef'te ikinci finalist 72 puanla Hasan oldu.





Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet