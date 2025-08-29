MasterChef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

Masterchef'te haftanın son dokunulmazlık mücadelesi büyük bir heyecana sahne oluyor. Bu kez düello formatında oynanacak üçüncü dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan geleneksel lezzetlerden "Eli Böğründe"yi hazırlamalarını talep etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en iyi tabağı çıkaran takım, haftanın son dokunulmazlık zaferine ulaşacak. Peki, 29 Ağustos MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte ayrıntılar…

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL ŞEKİLLENDİ

Yeni haftanın takımları şefler tarafından açıklandı.

Mavi Takım: Eylül (Kaptan), Hakan, Çağatay, Furkan, Onur, Ayla, Ayten, Hilal, Barış, İlhan

Kırmızı Takım: Çağlar (Kaptan), Sümeyye, Özkan, Sezer, Gizem, Sercan, Mert, Cansu, İhsan, İrem

MASTERCHEF KİM ELENDİ

Haftanın sonunda gerçekleşen kritik elemede yarışmaya veda eden isim Bilal oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Şeflerin yaptığı değerlendirmelerle birlikte üçüncü dokunulmazlığın sahibi bu akşamki bölümde belli olacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ YARIŞMACI ALDI

Takım oyununu kaybeden yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçti. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim bireysel dokunulmazlığı kazanarak potadan uzak kalmayı başardı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım arasında yapılan oylama sonrası ilk aday belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Çağlar, Gizem'i potaya gönderdi. Daha sonra yapılan oylamada ise en çok adı çıkan Cansu, haftanın diğer eleme adayı oldu.