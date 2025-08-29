MasterChef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?
MasterChef yeni bölümde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlığını almak için tezgâh başında kıyasıya mücadele veriyor. Daha önce oynanan ilk iki dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmış, kırmızı takım ise iki kaybın ardından Gizem ve Cansu'yu eleme adayları arasına göndermişti. Şimdi gözler 29 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen bölümde. Peki, MasterChef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?
Masterchef'te haftanın son dokunulmazlık mücadelesi büyük bir heyecana sahne oluyor. Bu kez düello formatında oynanacak üçüncü dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan geleneksel lezzetlerden "Eli Böğründe"yi hazırlamalarını talep etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en iyi tabağı çıkaran takım, haftanın son dokunulmazlık zaferine ulaşacak. Peki, 29 Ağustos MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte ayrıntılar…
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL ŞEKİLLENDİ
Yeni haftanın takımları şefler tarafından açıklandı.
Mavi Takım: Eylül (Kaptan), Hakan, Çağatay, Furkan, Onur, Ayla, Ayten, Hilal, Barış, İlhan
Kırmızı Takım: Çağlar (Kaptan), Sümeyye, Özkan, Sezer, Gizem, Sercan, Mert, Cansu, İhsan, İrem
MASTERCHEF KİM ELENDİ
Haftanın sonunda gerçekleşen kritik elemede yarışmaya veda eden isim Bilal oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Şeflerin yaptığı değerlendirmelerle birlikte üçüncü dokunulmazlığın sahibi bu akşamki bölümde belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ YARIŞMACI ALDI
Takım oyununu kaybeden yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçti. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim bireysel dokunulmazlığı kazanarak potadan uzak kalmayı başardı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım arasında yapılan oylama sonrası ilk aday belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Çağlar, Gizem'i potaya gönderdi. Daha sonra yapılan oylamada ise en çok adı çıkan Cansu, haftanın diğer eleme adayı oldu.