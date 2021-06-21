Maskeler kalkıyor mu? 21 Haziran Maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maskeler ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplandı. 21 Haziran Türkiye'de atılan normalleşme adımlarının ardından yapılan yeni toplantıda gündem altı başlık altında toplandı. Aşılama hızı ve vaka düşüşüne göre yeni kararların alınacağı bazı yasakların kaldırılacağı gündemde. Bu yasaklar birisi de maske kullanımı. Peki, Maskeler kalkıyor mu? 21 Haziran Maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maskeler ne zaman kalkacak? Aşı olanlar maske takmak zorunda mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplandı. 21 Haziran Türkiye'de atılan normalleşme adımlarının ardından yapılan yeni toplantıda gündem altı başlık altında toplandı. Aşılama hızı ve vaka düşüşüne göre yeni kararların alınacağı bazı yasakların kaldırılacağı gündemde. Bu yasaklar birisi de maske kullanımı.Peki, Maskeler kalkıyor mu? 21 Haziran Maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maskeler ne zaman kalkacak? Aşı olanlar maske takmak zorunda mı? İşte detaylar haberimizde…

MASKELER KALKIYOR MU? 21 HAZİRAN 2021

Maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması konuşulacak.Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU? MASADA 6 MADDE VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kapsamlı brifing vereceği toplantıda yeni kararların alınması bekleniyor. Masada değerlendirilmesi beklenen konular şöyle:

• Hafta içi kısıtlama saatleri

• Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması

• Açık alanda maske kullanımı

• Turizmciye KDV müjdesi

• Eczanelerde aşıya izin verilmesi ve aşı çadırları

• AVM'lerin çalışma saatleri

KISITLAMA SAATLERİNİ ESNETME PLANI

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22.00'den sonra uygulanması, pazar günlerinin ise tamamen kısıtlama kapsamına alınması kararlaştırılmıştı. Bugün yapılacak Kabine'de vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama çalışmalarındaki artışa bağlı olarak pazar günü uygulanan kısıtlamaların cumartesine benzer şekilde esnetilmesi seçeneği tartışılacak. Toplantıda hafta içi saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik saatlerin ötelenmesi de ele alınacak başlıklar arasında.

AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi; ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM'lerin normal çalışma saatlerine dönmesi, belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi de ele alınacak konular arasında.

AŞI OLANLAR MASKE TAKMAK ZORUNDA MI?

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra da maske takılması gerektiğini belirterek, "İstediğimiz şey virüsün bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini henüz bilmiyoruz" dedi.

Harris, "İstediğimiz şey virüsün bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini henüz bilmiyoruz. Yani, maskenizi takmak yakın temasta olduğunuz, kalabalıkta olduğunuz veya kapalı bir alanda olduğunuz anlarda ve bu kapalı alandan çıkamayacağınız yerlerde bulaşmayı önlemekle ilgili bir konu" diye konuştu.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL