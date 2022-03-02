Maske yasağı kalkıyor mu milyonlarca vatandaş gözlerini bu karara çevirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği açıklamada 23 Şubat'ta maske kısıtlamasıyla ilgili önemli bir kararı paylaşacağını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, beklenen Bilim Kurulu toplantısının 1 Mart salı gününe ertelendiği belirtildi. Peki, Maske yasağı kalkıyor mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı 2022? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa ülkelerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" demişti.

"KISITLAMALAR TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda Bilim Kurulu toplantısının yarın gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım" dedi.

"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Sözlerine devam eden Koca, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" diye konuştu.

SON 24 SAATTE 64 BİN 275 YENİ VAKA

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 213 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 76 bin 832 hasta taburcu olurken bugün 410 bin 435 test yapıldı.

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