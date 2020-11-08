Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'
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Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'

08.11.2020 09:26 | Son Güncelleme: 08.11.2020 09:30
Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'

ADANA'da 'kral' kostümü giyen tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen (65), dikkat çekmek amacıyla kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske takmayan vatandaşları uyararak, maske dağıttı.

ADANA'da 'kral' kostümü giyen tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen (65), dikkat çekmek amacıyla kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske takmayan vatandaşları uyararak, maske dağıttı. Maske takmayan vatandaşların verdikleri cevaplar ise şaşkına çevirdi. Çarşıda maskesiz dolaşan Hasan Çakır, "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Koronavirüse inanmıyorum. Çok fazla tanıdığım var ve hiçbiri virüse yakalanmadı. Ben gözümle görmediğime inanmam" cevabını verdi.

Yeni tip koronavirüs salgını, gün geçtikçe çoğu vatandaşın 'maske, mesafe, temizlik' kurallarına uymamasından dolayı can almaya devam ediyor. 81 ilde zorunlu hale getirilen maske kuralına rağmen Adana'da kentin en işlek caddelerinde vatandaşların bazıları hiç maske takmazken, bazı vatandaşlar ise maskesini koluna ve çene altına takıyor.

PROJE HAZIRLADIAdana'da yaşayan tiyatro ve dizi oyuncusu Hüseyin Şen, kentin en işlek noktalarında maske takmayan vatandaşları uyarmak için kendi imkanlarıyla bir proje hazırladı. Vatandaşların dikkatini üzerine çekmek için kendi diktirdiği kral kostümüyle sokak sokak gezen Şen, maske takmayan vatandaşlara virüsün ciddiyetini anlatarak maske takmalarını sağlıyor. İnsanların bu virüsten kurtulması için farkındalık oluşturmak amacıyla kral kostümü giyerek sokak sokak dolaştığını belirten Hüseyin Şen, sadece devletin çabalarıyla değil, vatandaşların da el birliğiyle mücadele edip, bu virüsü yenmesi gerektiğini kaydetti.

'MASKE BİR AKSESUAR DEĞİL'Sağlıklı bir dünya istediğini belirten Şen, "Ben sokak sokak gezip maske uyarısı yapıp maske dağıtıyorum. Bazı vatandaşlar bileğine, koluna ve çene altına maskeleri takıyor. Ben de onlara 'kardeşim bu maske aksesuar değil, doğru şekilde takıp hem kendini hem de çevrendekileri koru' diyorum. İnsanlar bana 'bir şey olmaz' diyorlar. Sana olmayabilir ama yanındakine zarar veriyorsun. Ben bu kostümü ilgi ve dikkat çekmek için giyiyorum. Gerekirse il il gezeceğim. Bu maskenin nasıl takılacağını, doğru bir maskenin nasıl takılacağını öğretmeye çalışacağım" diye konuştu.MASKEYİ CEBİNE KOYDUKentin en işlek caddelerinden biri olan İnönü Caddesi'nde dolaşarak maske takmayan vatandaşları uyaran Şen, maske takmadan yürüyen bir genci durdurarak takması için maske verdi. Vatandaşın yüzüne taktığı maskeyi Şen'in yanından ayrıldıktan birkaç metre sonra çıkartıp, cebine koyduğu görüldü.'ÖLECEKSEK ÖLELİM'Maskesini çenesinin altına takan bir seyyar satıcı ise Hüseyin Şen'in maskesini doğru takması konusundaki uyarılarına, "Yeter artık maske takmaktan bıktık, usandık. Siz dua edin çeneme takmışım. Artık öleceksek ölelim, ne yapalım yani" ifadelerini kullandı.'GÖZÜMLE GÖRMEDİĞİME İNANMAM'

Çarşıda maskesiz dolaşan Hasan Çakır isimli kişi ise basın mensuplarını görünce maske taktı. Çakır, 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna, "Maske takılacak bir durum yok. Koronavirüse inanmıyorum. Çok fazla tanıdığım var ve hiçbiri virüse yakalanmadı. Ben gözümle görmediğime inanmam" cevabını verdi.


Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'
Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'
Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'
Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'
Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'
Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'
Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'
Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'
Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'
Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yusuf Kantarlı

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