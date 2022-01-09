Maske Kimsin Sen maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir, açılan maskeler kimler? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir, açılan maskeler kimler? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu?

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir, açılan maskeler kimler? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Maske Kimsin Sen programında maskeler açılmaya devam ediyor. Dün yapılan yarışmada Ağaç ile birlikte toplamda 3 maske açılmış oldu. Peki, Maske Kimsin Sen açılan maskeler kimler, maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu? Maske Kimsin Sen ünlü isimleri kimdir? Maske Kimsin Sen ünlüleri kimlerdir? İşte bilgiler...

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen açılan maskeler kimler, maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

- Tansel Öngel

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

Sunucu : Tansel Öngel

  • Unicorn - TBA
  • Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oldu.)
  • Geyik - TBA
  • Tavuskuşu - TBA
  • Aslan - TBA
  • Ejderha - TBA
  • Ayna - TBA
  • Şövalye - TBA
  • Dinozor - TBA
  • Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)
  • İskelet - TBA
  • Kuzgun - TBA
  • Ördek - TBA
  • Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu.)

Şuana kadar maskenin altındaki toplam 3 ünlünün ismi açıklandı. Henüz hepsi belli olmadı. İlk bölüm Gözcü'nün kim olduğu açıklandı. 2. bölümde Gladyatör açıklandı ve 3. bölümde ise Ağaç açıklandı.

Maske Kimsin Sen açıklanan ünlüler şu şekilde:

  • Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm
  • Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm
  • Ağaç (Derya Baykal) - 3. bölüm

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir, açılan maskeler kimler? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu?Gözcü (Ümit Karan)

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir, açılan maskeler kimler? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu?Gladyatör (Hazer Amani)

Maske Kimsin Sen maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir, açılan maskeler kimler? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu?Ağaç (Derya Baykal)

FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı

FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title