Maske Kimsin Sen maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir, açılan maskeler kimler? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen açılan maskeler kimler, maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu?

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

Sunucu : Tansel Öngel

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oldu.)

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu.)

MASKE KİMSİN SEN MASKENİN ALTINDAKİ ÜNLÜLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Şuana kadar maskenin altındaki toplam 3 ünlünün ismi açıklandı. Henüz hepsi belli olmadı. İlk bölüm Gözcü'nün kim olduğu açıklandı. 2. bölümde Gladyatör açıklandı ve 3. bölümde ise Ağaç açıklandı.

MASKENİN ALTINDAKİ ÜNLÜLER KİMDİR?

Maske Kimsin Sen açıklanan ünlüler şu şekilde:

Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm

Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm

Ağaç (Derya Baykal) - 3. bölüm

Gözcü (Ümit Karan)

Gladyatör (Hazer Amani)

Ağaç (Derya Baykal)

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