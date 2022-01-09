Maske Kimsin Sen maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir, açılan maskeler kimler? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu?
Maske Kimsin Sen programında maskeler açılmaya devam ediyor. Dün yapılan yarışmada Ağaç ile birlikte toplamda 3 maske açılmış oldu. Peki, Maske Kimsin Sen açılan maskeler kimler, maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu? Maske Kimsin Sen ünlü isimleri kimdir? Maske Kimsin Sen ünlüleri kimlerdir? İşte bilgiler...
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen açılan maskeler kimler, maskenin altındaki tüm ünlüler kimdir? Maske Kimsin Sen toplam kaç maske açıldı? 1. 2. 3. maske kim oldu?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
- Tansel Öngel
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Sunucu : Tansel Öngel
- Unicorn - TBA
- Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oldu.)
- Geyik - TBA
- Tavuskuşu - TBA
- Aslan - TBA
- Ejderha - TBA
- Ayna - TBA
- Şövalye - TBA
- Dinozor - TBA
- Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)
- İskelet - TBA
- Kuzgun - TBA
- Ördek - TBA
- Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu.)
Şuana kadar maskenin altındaki toplam 3 ünlünün ismi açıklandı. Henüz hepsi belli olmadı. İlk bölüm Gözcü'nün kim olduğu açıklandı. 2. bölümde Gladyatör açıklandı ve 3. bölümde ise Ağaç açıklandı.
Maske Kimsin Sen açıklanan ünlüler şu şekilde:
- Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm
- Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm
- Ağaç (Derya Baykal) - 3. bölüm
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