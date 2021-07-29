Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
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Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor

Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının oyun oynayan 2 çocuğun çıkardığı iddiası üzerine karakola götürülen çocukların ifadelerinin alınması için pedagog beklendiği öğrenildi.

Türkiye'de 8 ilde meydana gelen orman yangınları, vatandaşları büyük paniğe ve üzüntüye uğrattı. Bir yandan da yangınların nasıl çıktığı merak edilen bir detay olarak yerini korumaya devam ediyor.

PEDAGOG BEKLENİYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.

Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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