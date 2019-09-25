Marmaris Belediye Başkanı Oktay; Krizden en az zararla kurtulmanın yollarını arıyoruz

25.09.2019 11:59

Tüm dünyada 178 yıllık turizm firması Thomas Cook'un iflasıyla sarsılırken, Marmaris krizden en az zararla çıkmanın yollarını arıyor. Bu çerçevede gelecek sezon için Eylül ayı başında önce Çin, sonra da İngiltere'de temaslarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı görüşmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Yurtdışı ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Oktay, 18 günde Çin ve İngiltere içerisinde karayolunda yapılan yolculukları hesabı katmadan sadece uçakla yaklaşık 25 bin kilometre yol yaptıklarını söyledi.



Marmaris'in gelecek turizm sezonu için kolları sıvayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 4 Eylül'de Çin'e gitti. 10 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye'ye dönen ve ayağının tozuyla 16 Eylül'de İngiltere'ye giden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 18 gün süren ziyaretlerde 25 bin kilometre yol kat ettiğini açıkladı.



Çin ve İngiltere ziyaretlerini değerlendiren Oktay, "Ziyaretlerimiz 4 Eylül'de önce Pekin'le başladı. Oradan Chengdu şehrine geçtik ve üst düzey görüşmeler yaptık. Hedefimiz Chengdu'dan İstanbul üzerinden gelen turisti Dalaman Havalimanı'na getirmek. Dalaman Havalimanı'na direk uçuş için girişimlerde bulunduk. Özellikle düşük sezonlara dair bir artı değer, yeni bir pazar açmak için yaptığımız görüşmeler oldukça verimli geçti" dedi.



"Çinli turistler daha fazla harcama yapıyor"



Çinli turistte ciddi potansiyel olduğunu ve Bakanlık verilerine göre Türkiye'ye gelen turistlerin kişi başı ortalama harcamalarının 670 Dolar olduğunu kaydeden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bir Çinli turistin ortalama harcadığı para ise 3000 Dolar. Eğer başarabilirsek ülkemiz adına ekonomik olarak ciddi katkımız olacaktır. Tabi bizim de ürün olarak çeşitli ürünler ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü o misafirlerin sadece deniz, kum, güneş değil farklı tercihleri söz konusu. Yani biz Çin'den ürün ithal etmeyeceğiz, Çin'e ihraç yapacağız. Marmaris başta olmak üzere Muğla'nın turistik şehirleri önümüzdeki yıl Çinli turistlerin ilgi odağı olacağına inanıyorum" dedi.



Programı kapsamında Jinan kentine gittiklerini ve burada çevreyle ilgili düzenlenen festivale katıldıklarını söyleyen Oktay, Jinan ile devam eden kardeş şehir protokolünün 3 yıl daha uzatma kararı alındığını da sözlerine ekledi.



"Sezonu uzatmak istiyoruz"



İngiltere'de yapılan görüşmelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Thomas Cook isimli firmanın iflasıyla ilgili açıklama öncesi duyumlar aldıklarını belirterek, "Bu nedenle alternatif tur acenteleri ile görüşmelerimiz oldu. Londra, Enfield, Manchester, Leeds, Glasgow kentlerinde görüşmeler yaptık. İngilizler özellikle Marmaris bölgesini çok seviyor. Görüşmeler çok verimli geçti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan turizm fuarına önümüzdeki aylarda katılacağız. Marmaris turizmcileri olarak Avrupa ve Kuzey Avrupa pazarlarında kendimize yer açmalıyız" ifadelerini kullandı.



Hedeflerinin sezonu uzatmak olduğunu, Nisan ayında turist gelmesi için görüşmeler yaptıklarını söyleyen Oktay, "Elbette başta belediye olmak üzere bize, otelcilerimize de, esnafımıza da biraz sorumluluk düşecek. Neticede biz sezonu uzatmak isterken kentin de buna hazır olması gerekiyor. Kentin açık olması gerekliliği var" dedi.



"Hepimize görevler düşüyor"



2019 turizm sezonunun Marmaris için güzel geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, doluluk oranının Eylül ayında dahi yüzde 90'larda seyrettiğini belirtti. Başkan Oktay konuşmasını söyle tamamladı; "Sezon geneli itibariyle değerlendirdiğimizde güzel geçti. Bunda Haziran ayında yaptığımız çalışmaların da etkisi var. Eylül ayında dahi Marmaris'in doluluk oranı yüzde 90'lara ulaşmış durumda. Bu oldukça iyi bir rakam. Ne yazık ki Thomas Cook'un durumuyla ilgili olarak biraz sekteye uğrayabilir. Ekim ayında da iyi bir doluluk gözüküyordu ama yaşanan bu olumsuz durum doluluk oranlarına düşüş olarak yansıyabilir. Amacımız önümüzdeki sezon için bu kaybı en aza indirebilmek. Öte yandan amacımız Nisan itibariyle uçuşların başlaması. Yani sezonun uzaması. Biz de yerel yönetim olarak Nisan ayında şehrimizi turizm sezonu için hazır hale getireceğiz. Marmaris halkının ve esnafına da büyük görevler düşüyor. Yoldan geçen turiste rahatsızlık vermemek birinci öncelik olmalı." - MUĞLA

Kaynak: İHA