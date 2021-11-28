Marmara ve batı bölgelerinde sağanak uyarısı - Haberler
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Marmara ve batı bölgelerinde sağanak uyarısı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Marmara ve batı bölgelerinde sağanak uyarısı

Marmara'da yarın sabah saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı günü sabah saatlerine kadar Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara'da yarın sabah saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı günü sabah saatlerine kadar Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar da iç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Duyuruda, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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