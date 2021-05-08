Market görevlisinin arkadaşları tarafından darp edilmesi kamerada

Çağlayan'da bir zincir marketin mağaza sorumlusu olan 19 yaşındaki genç, çalıştığı reyonu beğenmeyen çalışan ve arkadaşları tarafından feci şekilde darp edildi.

Çağlayan'da bir zincir marketin mağaza sorumlusu olan 19 yaşındaki genç, çalıştığı reyonu beğenmeyen çalışan ve arkadaşları tarafından feci şekilde darp edildi. Gencin saldırıya uğradığı anlar kameralara yansırken, şikayet üzerine Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırganlar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 15.20 sıralarında Kağıthane Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni açılan bir zincir marketin Çağlayan'daki şubesinde mağaza sorumlusu olarak çalışan 19 yaşındaki Eren Kısacıkoğlu, mağazadaki çalışanları reyonlarda görevlendirdi. Çizelgede bulunduğu reyonu beğenmeyen Burhan A., o reyonda çalışamayacağını söyleyerek değişiklik yapılmasını istedi.

Reyonu beğenmeyen çalışanı sorumluyu dövdü

Yaşanan tartışmanın ardından marketin bölge sorumlusu Burhan A. hakkında tutanak tutulmasını istedi. Bunun üzerine tutanağı hazırlayan Kısacıkoğlu, imzalaması için götürdüğü Burhan A. ile tekrar tartıştı. Tartışmanın ardından bölge sorumlusuyla telefonda konuşan Burhan A., iddiaya göre cebinden maket bıçağını çıkartarak doğrulttuğu Eren Kısacıkoğlu'nu tehdit ederek depoya çağırdı. Gencin gitmemesi üzerine dışarı çıkan Burhan A., bir süre sonra kasada bulunan Kısacıkoğlu'na saldırdı. Mağaza çalışanlarından birinin araya girmesiyle sakinleşen Burhan A., bu kez de bir başka mağaza çalışanı arkadaşına telefon ederek gelmesini istedi. Burhan A.'nın telefonu üzerime Yusuf O., 2 arkadaşıyla birlikte mağazaya gelerek kasada duran Eren Kısacıkoğu'ya tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı. Mağaza sorumlusu Kısacıkoğlu, aldığı darbelerle yere yığılırken, diğer mağaza çalışanları araya girerek saldırganları engellemeye çalıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi saldırganları yakaladı

Yaşanan olayın ardından saldırganlar, mağazadan çıkarak kayıplara karışırken, arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Kısacıkoğlu, tedavisinin ardından darp raporu alarak Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Kağıthane polisi, 2 saldırganı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemleri yapılan saldırganlar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"Üzerime gelip beni darp ettiler"

Olayla ilgili konuşan Eren Kısacıkoğlu, "Olay saat 12 sıralarında reyon dağılımı yaptığımızda gerçekleşti. Reyon dağılımı yaptığımızda arkadaşların birine sebze bölümünü verdim. Sebze bölümünü verince o iş bana ağır gelir ben bu işi yapmam diyerek bana çıkıştı. Sonra molaya çıktık molaya çıktıktan 10-15 dk sonra bölge sorumlusu geldi. Bölge sorumlusu geldiğinde bana o kişinin çalışıp çalışmadığını sordu. Bende bu adam çalışmıyor dedim şahidimde var dedim. Sonra bana tutanağını yaz çıkışını verelim gibisinden söz söyledi. Bende bunun üzerine tutanak tuttum. Onlar moladan geldikten sonra tutanağı gösterdim ona tutanağı imzala, savunmanı yaz dedim. Bu sefer bana daha sert çıktı. Bunu imzalamam sen bana tutanak tutamazsın gibi bir ifade söyledi. Benden bölge sorumlusunun numarasını istedi. Bölge sorumlusunun numarasını verdim. Onu aradıktan 10 dakika sonra elinde falçata ile beni depo bölümüne çağırdı ben gitmedim. Ben o sırada kasadaydım. Toplam 4 kişilerdi. Zaten olayı anlamıştım. Böyle bir şey olacağını biliyordum. Dışarı çıktım artık bunalmıştım dışarı çıkıyım oturayım dedim. Kasiyer arkadaşta vardı yanımda o sırada. Oturduktan 2 dakika sonra üzerime gelmeye başladı hırçın bir şekilde. Senin hayırdır derdin bir sıkıntın mı var gibi bir söz söyledi. Ondan sonra ben ayağa kalktım. O sırada üzerime geliyor bana iki kere vuruyor. Kasiyer arkadaş o sırada bizi uzaklaştırıyor. Uzaklaştırdıktan sonra ben içeri geçiyorum. Bölge sorumlusunu arıyorum olay var diyorum. Bölgeden arkadaşları çağırdım buraya. Zaten gözleri dönmüş belli dışarıdan adam topluyorlar. 2 kişi zaten aynı yerde çalışıyor. 2 kişiyi toplayınca zaten ondan sonrası kamera kayıtlarında gözüküyor. Şikayette bulundum. Gereği yapılsın ülkemin adaletine güveniyorum. İnşaallah en kısa sürede yakalanacaklar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı