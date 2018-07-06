Sürücü, Yola Çıkan Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Araç Devrildi: 1 Ölü, 3'ü Ağır 6 Yaralı
Mardin'de düğüne giden 7 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, düğüne giden 7 kişilik Yavuz ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine takla atarak devrildi. Kazada, 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.
KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI
Kaza, Kızıltepe ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Alakuş köyü yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelerek, Kızıltepe ilçesindeki yakınlarının düğününe giden Tacettin Yavuz yönetimindeki 63 VS 191 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine takla atarak devrildi.
KAZADA 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, 11 yaşındaki Berfin Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atarak devrilen ve kullanılmaz hale gelen otomobilden itfaiye ekiplerinin çıkardığı 6 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulanslarla Kızıltepe'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanelere kaldırılan 6 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
KAZA NEDENİYLE DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ
Öte yandan, yaşanan kaza nedeniyle Kızıltepe'deki düğünün de iptal edildiği öğrenildi.
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acaba o kopege carpsaydi ve kopek olseydi ne yorum yazacaktiniz cok merak ediyorum, ama 11 yasinda bir kardesimiz kopek yuzunden ölmüş kimse yorum yazmamiş ne kadar düşündürücü degilmi ?Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ah be kardeşim ne işin köpekle çarp gitsin çok üzüldümCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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hani o sokak köpekleri için feryat edenler nerede Kôpekler sokakta degil evlerde veya bakım yerlerinde olmalıdır karşıdan köpek sevmek herkes için kolay veya gösteriştir sokak köpekleri her zaman tehlike yaratır sahiplenip onları rahat bir hayata kavusturmak lazımdır iskence edenler agır para cezasıyla cezalandırılmalıdırCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırKORKUNÇ İNSANLAR: Sokak köpekleri için feryat edenler bu yüzden etmiyorlar kardeşim. . feryat edenler sadece köpeklere yapılan zulüm ve acımasızlık için yapıyorlar. . bütün doğan köpekler ev köpekleri de değil ayrıca. . ayrıca köpekler tehlike demişsin bu da yanlış bir kanı. . çünkü onları tehlikeli hale getiren insanlar. . onlara dışarıda bagırıp taş fırlatıp sopayla kovalayacaklarına bir tas yemek sus katıp başını okşasa hiçbir zarar gelmez. .2 Yayından Kaldır