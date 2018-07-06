Sürücü, Yola Çıkan Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Araç Devrildi: 1 Ölü, 3'ü Ağır 6 Yaralı

KORKUNÇ İNSANLAR:

Sokak köpekleri için feryat edenler bu yüzden etmiyorlar kardeşim. . feryat edenler sadece köpeklere yapılan zulüm ve acımasızlık için yapıyorlar. . bütün doğan köpekler ev köpekleri de değil ayrıca. . ayrıca köpekler tehlike demişsin bu da yanlış bir kanı. . çünkü onları tehlikeli hale getiren insanlar. . onlara dışarıda bagırıp taş fırlatıp sopayla kovalayacaklarına bir tas yemek sus katıp başını okşasa hiçbir zarar gelmez. .