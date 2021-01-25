Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 3. bölüm full izle

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MARAŞLI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisi ATv ekranlarında bu akşam 3. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 3. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 4. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Maraşlı özel kuvvetlere yıllarca hizmet etmiş sonrasında kızı Zeliş'in bir operasyonda vurulması ile mesleği bırakmış kızı ile ilgilenmeye karar vermiştir. Şimdilerde sakin bir hayat yaşamaya çalışan Maraşlı kendine bir sahaf dükkanı açmıştır. Cesur bir adam olan Maraşlı dükkana müşteri olarak gelen Mahur'u ölümden kurtarır. Türel ailesinin kızı olan Mahur fotoğrafçıdır ve bir infazın fotoğraflarını çekerek başına büyük bir bela almıştır. Asla haksızlığa göz yumamayan bir yapısı olması sebebi ile Maraşlı başını beladan kurtaramaz. Aziz Türel'in isteği ile Mahur'a korumalık yapmayı kabul eden Maraşlı Mahur'a aşık olur.

MARAŞLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisinin çekimlerine Türkiye'nin dondurma ile ünlü ili Kahramanmaraş'da başlaması planlanıyor. Bilindiği üzere Kurtuluş Savaşımızın da simgesi olan bu tarihi kent sadece dondurması ile değil aynı zamanda delikanlı adamları ile de ünlü. Maraşlı dizisinin ilerleyen bölümlerinde ise İstanbul'a alınacağı öğrenildi. Diğer taraftan Maraşlı dizisinde Maraşlı bir adamın hikayesi anlatılacağı için şuanda ismi Maraşlı olarak telaffuz ediliyor. Belki de sete çıkacağı zaman Tims B yapım Maraşlı dizisine yeni bir isim verebilir. Tims B Yapım Maraşlı dizisinin ismini daha önce de Firuze dizisi olarak açıklamış sonradan değişikliğe gitmişti.

MARAŞLI OYUNCULARI!

Oyuncu kadrosu

Burak Deniz - Maraşlı

Alina Boz - Mahur Türel

Serhat Kılıç - Necati Türel

Kerem Atabeyoğlu - Aziz Türel

Rojda Demirer - Firuzan

Saygın Soysal - Savaş

Cemil Büyükdöğerli - İlhan Türel

Melis İşiten - Dilşad

Cihan Yenici - Ozan

Mert Ateş- Oğuz

Bedriye Rosa Çelik - Zeliş

Neslihan Acar

Ahmet Varlı

Serhat Parıl

Sinem Akyol

Türkü Su Demirel

Gizem Kala

Maraşlı Burak Denizkimdir?

Yarım Kalan Aşklar Dairesi dizisi için Burak Deniz'i masaya oturtan ve imza attırtan Tims B Yapım şimdi de Burak Deniz ile Maraşlı dizisi için anlaşmak istiyor. Burak Deniz'e vücut çalışması ve yiğit bir görünüme sahip olması için zaman tanınacak Maraşlı dizisinde Burak Deniz bir kabadayı olarak ilk defa izleyicisinin karşısına çıkacak. Şubat 1991 İzmit doğumlu olan Burak Deniz 29 yaşında ve kariyerinin zirvesindedir. 18 Mart Üniversitesinde Sanat Tarihi eğitimi alan Burak Deniz son dönemde özellikle Tatlı Küçük Yalancılar ve Aşk Laftan Anlamaz dizisinde ki performansı ile ve bir çok ülkede izlenme rekorları kıran Bizim Hikaye dizisinde hayat verdiği Barış karakteri ile bir dünya starı haline geldi; Burak Deniz oyuncu sevgilisi Büşra Develi ile mutlu bir aşk yaşamaktadır.

Maraşlı eski bir özel kuvvetler subayıdır. Bir saldırı da kızının yaralanması sonrası askerliği bırakan Maraşlı kızı ile ilgilenmeye karar verir. Şimdilerde kızı ile sakin bir hayat yaşamak isteyen Maraşlı kendisine bir sahaf dükkanı açmıştır. Sahafta tanıştığı Mahur'u ölmekten son anda kurtaran Maraşlı hayatını kurtardığı Mahur'a aşık olur.

Aline Boz (Mahur Türel) kimdir?

Aşk 101 dizisinden sonra ağustos 2020 de Aşk 102 dizisinin çekimlerine çıkan Alina Boz Aşk 102 dizisinden sonra mola vermeden Maraşlı dizisi ile izleyicisi karşısında olacak. Alina Boz 1998 de Moskova da dünyaya gelmiştir. 22 yaşının içinde olan güzel oyuncu Alina Boz'un ilk dizisi Cesur Hemşire olsa da ünlü olduğu dizi Paramparça dizisidir. Alina Boz'un en çok sevilen projelerinden biri de Elimi Bırakma dizisi olmuş dizi de hayat verdiği Azra karakteri ile çok sevilmiştir. Son dizisi ise Netflix'in Aşk 101 dizisidir. Alina Boz Mithat Can Özer ile sevgilisidir. Alina Boz 1.73 metre boyunda ve 50 kilodur.

Mahur 30'li yaşların başında oldukça güzel ve zeki bir kızdır. Babası Aziz Türel'in imkanları ile her zaman her şeyin en iyisine sahip olmuş Mahur beklenin aksine hayatı boyunca hiç şımarık bir kız olmamıştır. Okulunu bitirdikten sonra kendi fotoğraf stüdyosunu açmış fotoğrafçılık yapmaktadır. İnatçı ve korkusuz bir kız olan Mahur bir cinayetin resmini çekince başına büyük bir bela alır.

Bedriye Roza Çelik – MaraşlıZeliş kimdir?

Bedriye Roza Çelik 7 yaşında çocuk oyuncudur. Daha önce Siyah Beyaz Aşk dizisinde ve Aksa Sigorta reklam filminde yer almıştır. Bedriye Roza Çelik Kemal Ekenel ajansın oyuncusudur.

Zeliş Maraşlı'nın güzeller güzeli kızıdır.

Kerem Atabeyoğlu – Maraşlı Aziz Türel kimdir?

Kerem Atabeyoğlu 9 Şubat 1968 İstanbul doğumludur ve 53 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kerem Atabeyoğlu Dormen Tiyatrosu'nda uzun yıllar çalışmıştır. Son olarak Ramo dizisinde yer alan Kerem Atabeyoğlu daha önce de Tatlı İntikam dizisinde oynamıştı. Kerem Atabeyoğlu kendisi gibi oyuncu olan Almıla Uluer ile evlidir ve 52 yaşının içindedir.

Türel ailesinin babası olan Aziz Türel Türkiye'nin en önemli hava yolu şirketinin sahibidir. Otoriter bir baba olan Aziz kızı Mahur'a çok düşkündür.

Rojda Demirer – Maraşlı Firuzan kimdir?

Son olarak Saygı isimli internet dizisinde kamera karşısına çıkan Rojda Demirer daha önce de Çarpışma dizisinde Belma karakteri ile yer almıştı. 1979 Ankara doğumlu olan Rojda Demirer Diyarbakır doğumludur. Hacettepe Konservatuvarında oyunculuk eğitimini tamamlayan güzel oyuncu devlet tiyatrolarında çalıştıktan sonra ilk olarak Acil Aşk Aranıyor dizisinde çıkış yaşamıştır.Geniş Aileve Adı Efsane yer aldığı önemli dizilerdendir. Rojda Demirer'in voleybolcu Ulaş Kıyak ile ilişkisi vardır. Rojda Demirer 1.67 metre boyunda ve 55 kilo ağırlığındadır.

Firuzan Aziz beyin sevgilisidir. Kendinden 15 yaş büyük bir adam ile aşk yaşasa da Aziz Firuzan'a yetmez Firuzan hırsları olan bir kadındır. Liseyi terk eden Firuzan eğitimsiz olduğu için basit bir kadındır; ancak cilve yapmasını iyi bilir.

Cemil Büyükdöğerli –Maraşlıİlhan kimdir?

Cemil Büyükdöğerli 1980 İstanbul doğumludur ve 40 yaşının içindedir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları eğitimi alan Cemil Büyükdöğerli Şahan Gökbakar tarafından keşfedildi. Cemil Büyükdöğerli Bana Sevmeyi Anlat ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde yer almış başarılı bir tiyatro oyuncusudur.

40 yaşında olan İlhan Aziz'in en büyük oğludur. Türel holdingin başında olan İlhan işine sadık bir adamdır. Türel holdingin bu güne gelmesinde çok katkısı olan İlhan şirketi büyüteyim derken eşi Dilşad ve oğlu Oğuz'u ihmal etmiştir.

Melis İşiten –MaraşlıDilşad kimdir?

Melis İşiten 29 Haziran 1992 İstanbul doğumludur ve 28 yaşının içindedir. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayıp 2014 de hayatını birleştiren Melis İşiten 5 yıllık evlilikleri içinde bir çocukları dünyaya gelmiş ve çift 2019 da ayrılmıştır. Yedi Güzel Adam dizisi ile hem tanınan hem de Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen Melis İşiten Evli ve Öfkeli dizisi ile de önemli bir çıkış yakalamıştır. İpek Bilgin'in en sevdiği öğrencilerinden olan Melis İşiten konservatuvar eğitimini tamamlamıştır. Melis İşiten Maraşlı dizisinde Burak Deniz'e aşık olan güzel bir kıza hayat verecektir.

İlhan'ın eşi olan Dilşad oldukça güzel ve asil bir kadındır. Mahur'un evde sohbet edebildiği tek kadın olan Dilşad aslınsa Konservatuar mezunudur; ancak İlhan ile evlenince her şeyi arkasında bırakmıştır. Şimdilerde eşi Dilşad tarafından ihmal edilmektedir. Bir oğlu vardır ve oğluna çok düşkündür..

Serhat Kılıç – Maraşlı Necati kimdir?

08 Temmuz 1975 de Ankara da hayata gözlerini açan Serhat Kılıç Türkiye'nin en sevilen oyunculardandır. Seksenler dizisinde hayat verdiği Ergun Plak karakteri ile çok sevilen Serhat Kılıç daha önce de Benim Annem Bir Melek ve Ezel gibi dizilerde yer almıştır. Son dönemde Söz dizisinde hayat verdiği Çolak karakteri ile ismini dünyaya duyuran Serhat Kılıç Hacettepe üniversitesinde Tiyatro eğitimi almıştır.Serhat Kılıç bir dönem Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Serhat Kılıç son olarak Öğretmen dizisinde yer almış ancak ilk defa başarısızlığı tatmıştır. Bekar olan Serhat Kılıç 1.78 metre boyunda ve 70 kilo ağırlığındadır. Serhat Kılıç Maraşlı dizisi senaryosunu çok beğenmiş ve gelen teklifi kabul etmiştir.

Necati Aziz Türel'in ortanca oğludur. Alkolik bir adam olan Necati günün her saatinde içer; ancak her şeye rağmen de entelektüel bir adamdır.

Saygın Soysal – Maraşlı Savaş kimdir?

Son olarak Çukur'da Elvis olarak yer alan Saygın Soysal 21 Mayıs 1982 de Ankara da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesinde tiyatro eğitimi alan Saygın Soysal Kırık Kanatlar, Hatırla Sevgili, Muhteşem Yüzyıl ve Tatar Ramazan gibi dizilerde önemli rollerde yer almıştır. Gökçe Uzun ile 2018 de evlenen Saygın Soysal şuanda bekardır. Saygın Soysal'ın tek internet dizisi Hakan Muhafız olmuştur. Saygın Soysal Maraşlı dizisinin kötü karakteri olacak.

Savaş güneşe çıkamama hastalığı olan karizmatik ve güçlü bir adamdır.Kimseden korkmayan Savaş güneşe çıkamadığı için hep karanlık ortamlarda yaşar; oldukça stratejik düşünür ve plansız adım bile atmaz. Savaş Türel ailesinin bile karşısına alamayacağı kadar zorlu bir düşmandır.

Maraşlı Cihan Yenici – Ozan kimdir?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği Tunç karakteri ile sevişen Cihan Yenici Maraşlı dizisi kadrosuna dahil oldu. Maraşlı dizisinde Ozan karakterine hayat verecek olan Cihan Yenici1983 de İstanbul da dünyaya gelmiştir ve 38 yaşının içindedir. Fizik eğitimi alırken okulu bırakan ve oyuncu olmaya karar veren Cihan Yenici son dönemde Kaçak Gelinler ve Kavak Yeller'i gibi dizilerde yer almıştır.

Holdingte genel müdür olarak görev yapan Ozan İlhan'ın çocukluk arkadaşıdır. Bu nedenle de Ozan her zaman İlhan'a sadıktır.

Maraşlı Neslihan Acar kimdir?

Neslihan Acar 14 Şubat 1969 doğumludur ve 51 yaşının içindedir. Hüşya Avşar'a olan benzerliği ile bir dönemin sevilen oyuncularından olan Neslihan Acar son dönemde O Hayat Benim dizisi ile sevilmişti. Son olarak Bizim Semtin Çocukları filminde yer alan Neslihan Acar Maraşlı dizisi ile yeniden dizilere dönüş yapacaktır.

Maraşlı Ahmet Varlı kimdir?

Ahmet Varlı son olarak Kuzgun dizisinde BoraDağıstanlı olarak yer almıştı asıl çıkışını Kanatsız Kuşlar dizisinde hayat verdiği Ahmet karakteri ile yaşayan Ahmet Varli 1984 Trabzon doğumlu olan Ahmet Varlı 36 yaşının içindedir.Maltepe Üniversitesi oyunculuk eğitimi alan deneyimli oyuncudaha önce Yılanların Öcü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Benim İçin Üzülme ve dizilerinde yer almıştır. Ahmet Varlı 1.73 metre boyunda ve 69 kilo ağırlığındadır.

MaraşlıCengiz Sezgin kimdir?

Cengiz Sezgin 30 Temmuz 1961 Artvin doğumludur ve 59 yaşının içindedir. Halk Evleri Genel Merkezinde tiyatroya başlayan Cengiz Sezgin Çankaya Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genel sanat yönetmeni olarak görev almıştır. Bizim Evin Halleri ve Ferhunde Hanımlar Cengi Sezgin'in yer aldığı önemli projelerdendir.