Manisa'ya can katacak
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Manisa'ya can katacak

Manisa'ya can katacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Tamamlandığında 9050 dekar araziye can suyu sağlayarak, bölge ekonomisine yaklaşık 13 milyon 260 bin lira ek gelir sağlayacak Manisa Sarma Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar,projeyi önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi

Şehzadeler kenti Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı 8 mahalleyi modern sulama ile tanıştıracak Sarma Barajı'nda adım adım sona yaklaşılıyor.9050 dekar verimli araziyi borulu basınçlı sistem ile sulayacak Sarma Barajının gövde dolgusu tamamlandı.

630 bin m3 dolgu yapıldı

Yunus Emre ilçesinin Davutlar Mahallesi yakınlarındaki "Sarma Çayı" üzerine inşa edilen barajın gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edildi. Temelden yüksekliği 48 metre olan barajın gövdesi için yaklaşık 630 bin m3 dolgu yapıldı.

Yunus Emre Sarma Barajı'nın 18 milyon 570 bin m3 su tutma kapasitesine sahip olacağının altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar " Barajın gövde dolgusunu tamamladı. Henüz barajda su tutmadık. Önyüz beton kaplama ve sulama şebekesi için yakında ihaleye çıkacağız. Hedefimiz projeyi önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunabilmek" diye konuştu.

450 kişiye istihdam sağlayacak

Manisa Sarma Barajı ve Sulaması Projesi tamamlandığında azalan sulama maliyetleri ile birlikte üretim giderleri de düşecek. Tarlarda verim artacak. Sarma Barajı'nın bölge ekonomisine katkısı 2021 rakamlarıyla yıllık 13 milyon 260 bin lira olacak. Proje ayrıca 450 kişiye de ek istihdam olanağı sağlayacak.

Kaynak: Bültenler

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