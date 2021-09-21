Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü - Haberler
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Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Manisa'da bir süre önce eşinin yanından ayrılıp babasıyla yaşamaya başlayan Sultan Coşkun, cinnet getirip babasının boğazını kesti. Olayın ardından ablasının yanına giden kadın cinayeti itiraf edip, ''Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü. Eğer ölmediyse ambulansı ara'' dedi. Cinayetin ardından gözaltına alınan kadın suçunu kabul etti. Öte yandan babasıyla sürekli tartışan Coşkun'un psikolojik sorunları olduğu, 3 ay önce de annesini kaybettiği öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Bayramşah Mahallesi'nin Altıkapılı mevkisinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde babası Recep Akkoyun (69) ile tartışan 36 yaşındaki Sultan Coşkun, evde kimsenin olmadığı sırada babasının boğazını kesti.

Sonrasında ablası Selma Akkoyun'un yanına giderek babasını öldürdüğünü söyleyen genç kadın, ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı müdahalede, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kızı tarafından öldürülen yaşlı adamın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Öte yandan psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki katil zanlısının, 3 ay önce annesini kaybettiği ve psikolojik sorunlarını olduğu öğrenildi. Babası ile sürekli tartıştığı ve mahalledeki vatandaşların çabalarıyla barıştırıldığı öğrenilen katil zanlısı, işlemleri başlatılmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma, geniş kapsamlı olarak sürüyor.

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Kendisinin evde olmadığı sırada cinayetin işlendiğini dile getiren katil zanlısının kız kardeşi Selma Akkoyun, "Ben evde yoktum. Kardeşim yanıma geldi ve 'Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü. Eğer ölmediyse ambulansı ara' dedi. Ben de hemen eve geldim babama seslendim, babamın boğazı kesilmiş hareketsiz olarak koltuğun üzerinde yatıyordu, komşularla jandarmaya haber verdik." dedi.

Katil zanlısı kadın ile babasının sürekli olarak Kavga ettiğini söyleyen Bayramşah Mahalle Muhtarı Erol Kurnaz, "Şahıslar devamlı kavga ediyordu. Mahalleli vatandaşlar ile biz barıştırıyorduk. Sabah komşuları aradı beni, kızın babasının boğazını kestiğini söylediler ve hemen jandarmaya haber verdik. Geldiğimizde Recep amca ölmüştü" diye konuştu.

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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