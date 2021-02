Manipülasyon ustası iki karakter

? Babanız Denzel Washington'un dünyanın büyük sinema yıldızlarından biri olduğunu ilk ne zaman fark ettiniz?

John David Washington: Babamın yıldız olduğunun her zaman farkındaydım. 5 yaşındayken, onu sahnede ilk gördüğümde o bir yıldızdı, o bir sihirbazdı. Gerçek hayatta öyle davranmıyordu. Sahnede başka bir adam vardı. "Malcolm X" filminden sonra hayatımız daha da değişti. Yanımızda çalışan güvenlik sayısını artırmıştı babam. Sokakta insanlar "Malcolm X" tişörtleri giyiyor, şapkaları takıyordu. Babamın resimleri insanların üstündeydi. İlk yurtdışı seyahatimizde sadece Amerika'da değil, her yerde tanındığını anladım. 8 yaşında, İtalya'ya gitmiştik. Gittiğimiz her yerde babamı tanıyordu. İngilizce konuşmuyorlardı ama babamı biliyorlardı.

? "Malcolm & Marie" filmindeki karakteriniz Malcolm, LA Times sinema eleştirmeninin filmi hakkındaki yazısını sabırsızlıkla bekliyor. Siz kendi performansınızı kritik eder misiniz?

Benim en acımasız eleştirmenim yine benim. Ekranda kendimi izleyemiyorum, yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyorum... Oynadığım her sahneyi en ince detayına kadar parçalara ayırıyorum. "Bunu neden yaptım", "Bitti, kariyerim bitti!" gibi duygularla boğuşuyorum. İşimle ilgili her şeyde süper hassasım.

? Peki babanız? Performansınızı yorumlar mı?

Evet. Ama daha çok annemle tartışırım. Bazen sesli senaryo okuması yapıyorum annemle. Egzersiz mahiyetinde. Okumada bile rolde değilsem hemen anlar. "Anne sadece egzersiz yapıyorum" deyince... "Egzersiz bile yaparken bilmediğini ya da rolde olmadığını kabul et" der. "Kendine dürüst ol, bilmemenin nasıl hissettirdiğini anlamaya çalış" der. O yüzden daha çok anneme giderim iyi olup olmadığını sormak için.

? Oyuncu olmak istediğinizi söylediğinizde, babanızın tepkisi ne yönde oldu?

Cesaretimi kırmadı. Babam en büyük destekçim ve en büyük hayranım. Bana yol gösteren bir babam olduğu için şanslıyım. 5 yaşından beri aktör olmak istiyordum. Babamın tiyatro sahnesinde benim babam olmaktan çıkıp karaktere dönüştüğünü gördüğüm günden beri... Ama kendi kimliğim olmasını istedim. O yüzden oyunculuk yerine futbolu seçtim. Çünkü bazı insanların babam sayesinde bir şeylere sahip olduğumu söyleyeceğini biliyordum. Ama futbolda adam kayırmak yok!

BAĞIMSIZLIĞIM ADINA ACI ÇEKTİM

? Sonra oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?

Bambaşka bir sektördeydim. Kırık kaburga, spor fıtıkları, yırtık menisküs, yırtık aşil tendonları... Bağımsızlık adına, kendi kimliğime sahip olma adına acı çektim. Sonra NFL'de yaşadığım tüm acıları, tüm başarısızları bu sektöre getirdim. Çünkü sonunda gerçekten olmak istediğim yerdeydim. Oyuncu seçmesine gittiğimde biri yaptığım şeyden hoşlanmıyorsa ya da performansımla bağlantı kuramıyorsa veya sadece babam iyi olduğu için iyi olduğumu söylemeye çalışıyorsa sorun değildi. Çünkü tamamen mantıksız bir şekilde babam Denzel olduğu için iyi futbol oynadığımı söyleyenler de vardı. Hassas olmaktan çıkıp ne olursa olsun yapmak istediğim şeye hazır olduğum duygusal noktaya geldiğimde bu sektöre geçtim. Dediğim gibi reddedilmeye hazırdım.

? "Malcolm & Marie" ilişkiye dair uzun diyalogların olduğu iki kişilik bir film. Filmi yaparken Malcolm sayesinde keşfettiğiniz yönleriniz oldu mu?

Kesinlikle oldu. Aslında bende olduğunu bilmediğim şeyler keşfettim. Filmi pandemi döneminde çekmemiz de etki etti sanırım. Kendi kendimle kalmak için çok zamanım oldu. Çalıştığımız endüstrinin geleceği için gergindim, korkuyordum. Yeniden çalışabilecek miydik? Neler olacaktı? Pandemi sırasında ortaya çıkan tüm o duyguları bu karakter üzerine aktarmayı başardım. Hayatım, duygularım, nerede olduğum, nereye gitmek istediğim, nereye gittiğimin envanterini çıkardım.

Malcolm'un söylediği bazı sözleri ben asla söylemem ya da onun bazı taktiklerini asla kullanmam. Ama aynı zamanda o sözleri filmde söylemek için heyecanlıydım. Bazı duygusal atılımlar, başa çıkmam gerektiğini fark etmediğim bazı korkutucu karanlık yerler olduğunu bu karakter sayesinde keşfettim.

? Oldukça tutkulu tartışma taktiklerinizi de izledik...

Manipülasyon ustası iki karakter izlediğinizi düşünüyorum. Marie de hiç masum değil. İkisinin taktiklerini de savunmuyorum. Tartışma sanatını şimdi biraz daha anlıyorum. Tepki vermek ile karşılık vermek iki farklı şeymiş, bunu daha iyi anladım...

AMERİKAN FUTBOLU OYNUYORDU

Denzel Washington'un oğlu John David Washington, Morehouse College'da oynadığı kolej futbolunun ardından Amerikan futbol takımı St. Louis Rams ile anlaştı. Ancak futbol kariyerini yaşadığı sakatlıklar nedeniyle noktaladı. Washington daha sonra drama dersleri alıp oyunculuğa geçiş yaptı.

İLETİŞİM HER KONUDA ANAHTAR

? "Tenet" filminden sonra Warner Bros. 2021 filmlerini sinemalarla birlikte HBO Max kanalında yayınlama kararı aldı. "Tenet" filminde yönetmen Christopher Nolan ile birlikte çalıştınız. Nolan, Warner Bros.'un kararına karşı sert açıklamalarda bulundu. Siz neler söylemek istersiniz bu konu hakkında?

John David Washington: Talihsiz bir durum. Pozisyonunuzun ne olduğunun göz önüne alınmaması... veya iş arkadaşınızın, ne yapmaya çalıştığı hakkında size hiçbir şey danışmaması gerçekten kötü bir duygu. Böyle bir pozisyonda ben olsaydım, birlikte çalıştığım insanlara neler olduğunu anlatmak isterdim, insanlardan ne düşündüklerini duymak isterdim. İletişim her konuda anahtar.

ZENDAYA

İşime aşığım

? Bütün yeteneklerinizin yanı sıra 87 milyon takipçiyle Instagram'ın da yıldızısınız. Sosyal medyayı kullanırken kurallarınız var mı?

Zendaya: Sosyal medyayla ilginç bir ilişkim var. Eğer çok fazla takılırsam, o zaman gerçekten takılıp kalıyorum. Aslında gerçek dünyada var olmayı seviyorum. Telefonumda olmayı hiç sevmiyorum. Sosyal medyanın dışında var olan gerçek hayata sahip olmayı seviyorum. Ama diğer taraftan sosyal medya birçok yönden hayatımın ve işimin parçası.

Beni destekleyen insanlarla bağlantı kurmamın bir yolu. Sosyal medya üzerinde çok fazla düşünmeyi ve çok fazla çaba sarf etmeyi sevmiyorum ama aynı zamanda tamamen dışlamayı da sevmiyorum. Hepimiz sosyal medyanın negatif yönlerinin farkında olmalıyız.

Çünkü sizi çılgına çevirebilir. Kesinlikle çevirebilir. Bu yüzden her şeyin ölçülü olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çoğunlukla işim için kullanıyorum.

"Bugün bunu yiyorum", "Bugün bunları yaptım" gibi paylaşımlar yapmıyorum. Başkalarının onayı ya da beğenisi için bir şeyler paylaşırsanız, asla mutluluğu bulamayacaksınız.

? Eski başkan Donald Trump'ın sosyal medya kullanımı engellendi. Konuşma özgürlüğünü savunan bir ülkede bunun adil bir davranış olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet.

? Neden adil sizce?

Beyaz üstünlüğü yanlısı grubu doğrudan kışkırtan, onları diğer insanlar için zararlı ve tehlikeli şeyler yapmaya teşvik eden biri olduğu için...

İÇİNDEKİLERİ FİLTRESİZ DIŞA VURMAK GÜZELMİŞ

? "Malcolm & Marie"de ilişki, gizli saklı hisler, kışkırtma, tepki ve aşk var. Zendaya'nın aşk tanımını merak ediyorum. Nedir aşk?

Aşk, bazen kontrol edemeyeceğiniz bir duygu... Bu duyguyu birçok farklı şey için hissettiğimi düşünüyorum. İşim için hissediyorum örneğin. Aileme, arkadaşlarıma karşı derin bir sevgim var. ve bu filmde de gösterdiğimiz gibi, sevdiğimiz insanlara değer verdiğimizi belli etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, aşkta kilit faktör bana göre. Karşınızdaki kişi partneriniz, aileniz, en iyi arkadaşınız ya da çocuğunuz olabilir. Onlara duygusal olarak ulaşmak ve değer verdiğinizi göstermek, sevginin bir parçası.

? Sizin de ilişkilerinizde filmdeki gibi tepkiler verdiğiniz oluyor mu?

Hayır, öyle tepkilerim yok. Bununla birlikte, o tepkiler kesinlikle iyi hissettiriyor. İçindekileri filtresiz dışa vurmak güzelmiş. İşimizin eğlenceli kısmı, karakterlerimizle bazen hemfikir bazen de ayrı fikirlerde olmamız.

? Geçtiğimiz eylül ayında "Euphoria" dizisindeki rolünüzle Emmy kazandınız. O anlara dönmenizi istesem...

İnanılmaz derecede özeldi. Sadece aday olabildiğim için bile kendimi şanslı hissetmiştim. Hiçbir şey kazanmasam da adaylık nedeniyle mutluydum. Ödül "Euphoria" ekibine ait gibi hissediyorum. Üzerinde benim adım yazıyor olabilir ama her gün birlikte çalıştığım o özel insanlar olmadan bu ödül de olmazdı. Bu nedenle ödülün hepimizin olduğunu düşünüyorum.

İSMİM KISMEN UYDURMA

? Adınızın ilginç bir hikayesi olduğunu duydum. Sizden dinleyebilir miyiz?

Zendaya: Annemle babam Afrika dilinden bir isim koymak istemişler. Çok da araştırma yapmışlar. Babamın "Z" harfine takıntısı varmış. "İsminde Z harfi olmak zorunda" diyormuş. O dönem dövüş sanatlarıyla da ilgileniyormuş. "Zen" oradan geliyor. Diğer kısmı kurgusal. (Gülüyor) Yani kısmen uydurma.

Kaynak: Hürriyet