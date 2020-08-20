Malazgirt ve Ahlat şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malazgirt ve Ahlat şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor

Malazgirt çarşı merkezi Vatandaşlar Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ile röportaj Malazgirtli Erkan Tugay ile röportaj Suat İnce ile röportaj Milli Park Saha Koordinatörü Ziraat Mühendisi Felat Şengal ile röportaj Malazgirt ve Ahlat şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor Muş'un Malazgirt...

20.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:46

Malazgirt çarşı merkezi

Vatandaşlar

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ile röportaj

Malazgirtli Erkan Tugay ile röportaj

Suat İnce ile röportaj

Milli Park Saha Koordinatörü Ziraat Mühendisi Felat Şengal ile röportaj Malazgirt ve Ahlat şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin yapılacağı alanlarda hazırlıklar devam ediyor

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban:

"Etnospor ve festival alanımızı büyük bir hızla hazırlıyoruz. Eksiğimiz de yok gibi. Pandemi konusunda da gerekli tedbirleri alıyoruz"

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın:

"Geçen yıl da çok güzel oldu. İçimizde büyük bir heyecan var"

MUŞ/BİTLİS - İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünün kutlanacağı alanlarda hazırlıklar sürüyor.

Malazgirt Danişmentgazi Mahallesi'nde etkinliklerin düzenleneceği "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı ile dinlenme yerleri yapıldı.

Etkinliklerin görkemli kutlanması için parkta yürütülen 3. etap çalışmalarıyla 238 hektar alanda yüz tanıma sistemli güvenlik kamerası, 160 bin metrekarede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması, idari bina, misafirhane, bin metreküp su deposu, yürüyüş yolu, etnospor sahaları, otağlar ve hipodrom ile çocuk oyun alanı inşa edildi.

Türkler'in Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta ise "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki hazırlıklar devam ediyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan biri olan Ahlat'ta, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması ve birbirinden renkli etkinlikler için 37 kıl çadırın kurulduğu 400 bin metrekarelik alanda, karakucak, yağlı ve şalvar güreşi, atlı okçuluk, okçuluk, kökbörü yarışmaları ve geleneksel el sanatları çarşısı bölümleri oluşturuldu.

"İçimizde büyük bir heyecan var"

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinliklere katılımını heyecanla beklediklerini belirterek, "Yılda bir buraya gelmesinden dolayı bölgemizde, coğrafyamızda ve halkımızda büyük bir heyecan var. Geçen yıl da çok güzel oldu. İçimizde büyük bir heyecan var." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bu yıl yine Okçular Vakfı ile 22 Ağustos'ta başlatacakları Malazgirt Zaferi etkinliklerinin 26 Ağustos'ta sona ereceğini bildirdi.

Bu kapsamda el sanatları, etnospor, yöresel zenginlikler ve okçuluğun sergileneceği bir çalışmayı hep beraber icra edeceklerini anlatan Çoban, "Etnospor ve festival alanımızı büyük bir hızla hazırlıyoruz. Eksiğimiz de yok gibi. Pandemi konusunda da gerekli tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik alanında biri han olmak üzere yaklaşık 37 çadırın bulunduğunu ve salgına rağmen yüksek bir talep olduğunu aktaran Çoban, bu konuda Okçular Vakfı ile bir çerçeve çizmeye çalıştıklarını söyledi.

Misafirlerin mağdur olmaması, icra edilecek sportif aktivitelerin rahatlıkla gerçekleşmesi için bütün çalışmaların yapıldığını dile getiren Çoban, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Belediyelerimizin davetimize iştirakleri bizi mutlu etti. Çadırların tamamı doldu. Esnaf çarşımızda yöresel ürünlerimizi sergileyeceğiz. Bu da ticari anlamda bir katkı sunacak. Kültür Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'nin muhtelif illerinden el sanatlarını burada sergileyeceğiz. Bu alan her zamanki gibi ihtişamlı bir çalışmayla sizleri kucaklayacak. Festival bittikten sonra bu alan Millet Bahçesi olarak Ahlatımızın ve bölgemizin hayatında yer alacak. Şimdiden hayırlı olsun. Hiçbir sıkıntımız yok. Okçular Vakfı ile ilgili kamu kuruluşlarıyla çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

Milli Park Saha Koordinatörü Ziraat Mühendisi Felat Şengal de 26 Ağustos'taki kutlamalar için bütün alanlarda sorunsuz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

"İdari binamız ve misafirhanemiz bitme aşamasında. Camide dekorasyon çalışmaları sürüyor." diyen Şengal, "Dekoratif aydınlatmalar tamamlandı. Sahadaki çalışmaların büyük bir kısmı bitti. Vatandaşlar, 26 Ağustos öncesi ve sonrasında sürekli geleceklerdir. Malazgirt, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır." ifadesini kullandı.

Hazırlıklara vatandaşlardan destek

Malazgirtli Erkan Tugay, etkinliklerin yapılacağı 26 Ağustos'u heyecanla beklediklerini belirterek, "Belediye ve halkımız elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Suat İnce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliklere katılacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı.

Ahlatlı Mehmet Ünal Gürbüz de Ahlat'ın Türklüğün tapusu, Anadolu'nun kapısı hükmünde olduğunu ifade ederek, "Bu manada Cumhurbaşkanının ve devlet kademelerinin Ahlat'ı ziyaret etmesi bizi fazlasıyla mutlu etmektedir. İnşallah pandemi süreci bir an önce geçer memleketimiz daha huzurlu ve mutlu şekilde bu etkinlikleri sürdürmeye devam eder." dedi.

Esnaf Halil Adıyaman da Malazgirt Zaferi kutlamalarını heyecanla beklediklerini ifade ederek, "Bu etkinliklerin esnafına çok büyük katkısı var. Esnaf, aileler ve halk, bunu sabırsızlıkla bekliyor. Herkesi etkinliklere davet ediyoruz." duyurusunu yaptı.

Sehabattin Bildirici de etkinliklere ilişkin "1071, Anadolu'nun bayraklaştırılması ve bayrağın altında bayramlaştırılmasıdır." dedi.

Malazgirt ve Ahlat şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar 3. Sayfa
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım 3. Sayfa
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Adana Siirt Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Malazgirt ve Ahlat şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 11:46:40. #1.15#
title