Makyajlanan Mercedes-Benz CLS Türkiye yollarında

Mercedes-Benz CLS, güncellenen tasarımı ve yeni sunulmaya başlanan donanımlarıyla Türkiye yollarına çıktı.

Makyajla birlikte modelin yeni radyatör ızgarası ve tamponuyla ön bölümü, dört kapılı coupe dinamizmini daha da güçlü kılıyor. Ayrıca iç mekan, ilave deri döşeme kombinasyonları ve yeni nesil direksiyon simidi ile iyileştirildi. Entegre marş alternatörüne sahip yeni nesil dizel motor seçeneği, ürün çeşitliliğini daha da zenginleştiriyor.

Türkiye'de satışa sunulan 265 bg'lik Mercedes-Benz CLS 300 d 4MATIC AMG ve 330 bg'lik Mercedes-Benz CLS 400 d 4MATIC AMG'ye ek olarak, 435 bg'lik Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+, ürün gamının en sportif ve en özel versiyonu olarak öne çıkıyor. Daha önce devreye alınan; gelişmiş sürüş yardım sistemleri, MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi ve ENERGIZING Konfor güncellemeleri ile CLS, zaten teknolojik olarak son derece güncel bir otomobildi.

Tasarım

CLS bir coupe olarak, tüm roadster ve cabriolet modellerle birlikte Mercedes-Benz'in rüya otomobilleri kategorisine giriyor. Tercihini CLS'den yana kullanan müşterilerin öncelikli satın alma nedeni tasarım. Sportiflik bu segmentin en önemli önceliklerinden biri.

CLS, AMG dış mekan tasarım konseptiyle sportifliğini daha da vurguluyor. Bu versiyonda AMG tasarım unsurları devreye giriyor. Siyah "A-Wing"e sahip AMG'ye özel ön tampon, gümüş-krom ön eklenti ve dikey desteklerle parlak siyah aerodinamik kanatçıklara sahip sportif, dikkat çekici hava girişleri bunlardan bazıları. AMG tasarımlı yan marşpiyeler ve AMG bagaj üstü spoyleri, diğer görsel özellikler olarak öne çıkıyor. AMG dış mekan tasarım konseptiyle çift renk görünümlü tremolit gri veya parlak siyah, çok kollu 20 inçlik AMG jantlar seçilebiliyor.

Tüm versiyonlarda yeni bir ön ızgara devreye giriyor. Mercedes-Benz deseni (parlak krom yüzeyli üç boyutlu yıldız deseni), krom ek parçasına sahip parlak siyah çıta ve entegre Mercedes Yıldızı, bu ızgaranın özellikleri olarak öne çıkıyor. Metalik spektral mavisi, CLS'nin yeni renk seçeneği olarak sunuluyor.

İç mekanda yenilikler var

Dış tasarımdaki güncelleme operasyonu iç mekanda da kendisini gösteriyor. Açık damarlı kahverengi ceviz ağacı ve gri dişbudak ağacı olmak üzere orta konsol için iki yeni kaplama seçeneği sunuluyor. Deri koltuk seçenekleri de yenilendi. Neva grisi/magma grisi ve sienna kahvesi/siyah olmak üzere iki yeni renk kombinasyonu sunuluyor.

Yine güncelleme kapsamında nappa deri çok işlevli yeni bir direksiyon simidi devreye giriyor. Direksiyon kolları, zarif, gümüş-krom çerçeveli parlak siyah olarak uygulanırken, vites değiştirme kulakçıkları gümüş-krom olarak sunuluyor. Sürücü, sürüş yardım paketi (opsiyonel donanım) kapsamında, DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı ve Aktif Direksiyon Yardımcısı tarafından destekleniyor. Direksiyon simidi, sürücünün ellerini algılamak için kapasitif teknolojisini kullanıyor. Direksiyon simidi çemberinde iki bölgeli bir sensör yüzeyi bulunuyor. Direksiyon simidinin önündeki ve arkasındaki sensörler, direksiyon simidinin kavrama halinde olup olmadığını algılıyor. Artık, sürüş yardım sistemlerine aracın kontrol altında olduğunu bildirmek için bir direksiyon hareketi gerekmiyor. Bu, yarı otonom sürüşte kullanım kolaylığını artırıyor.

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Mercedes-AMG, ailenin sportif üst modelini çok sayıda görsel vurgu ve çekici donanım paketleriyle güncelledi. Siyah kanatlı ve görünür hava perdeli "A-Wing" şeklindeki sportif AMG tampon ile yenilenen dikey desteklere sahip AMG imzalı ön ızgara, birçok noktası yenilenen CLS 53 4MATIC+'daki standart yeniliklerden bazıları. Cam çerçeve çıtaları cilalı alüminyum veya AMG Gece Paketiyle birlikte parlak siyah olarak sunuluyor. AMG Gece Paketi veya AMG Dış Mekan Karbon-Fiber Paketi II'ye sahip versiyonlarda sırasıyla parlak siyah ve karbon-fiber ayna kapağı sunuluyor. Mercedes-AMG sürücüleri CLS'yi yeni nesil nappa deri direksiyon simidi ve bilinen AMG direksiyon simidi kumanda tuşları ile kontrol edebiliyor.

Opsiyon olarak sunulan iki paket, coupe otomobilin daha da sportif görünmesine katkı sağlıyor. AMG Gece Paketi ile birlikte sunulan AMG Gece Paketi II ile önde radyatör ızgarasında, arkada Mercedes Yıldızı'nda ve karakterlerde koyu tonda krom uygulanıyor.

AMG DYNAMIC PLUS paketi, dinamizmi farklı uygulamalarla artırıyor. Siyah AMG yazısına sahip kırmızı renkli fren kaliperleri, dış görünüme ek bir vurgu kazandırıyor. Nappa deri/DINAMICA mikrofiber veya alternatif olarak nappa deri AMG Performance direksiyon simidi, iç mekandaki sportifliği ve zarafeti güçlendiriyor. Drift moduna sahip "RACE" sürüş modu, sportif karaktere uygun pist performansını destekliyor.

CLS 53 4MATIC+, 435 bg (320 kW) güç üretimi ile sportif performans ve yüksek verimliliği bir arada sunuyor. Entegre marş jeneratörü anlık olarak ek 22 bg güç ve 250 Nm tork sağlarken 48 voltluk elektrik sistemini besliyor. Marş motoru ve alternatörü tek bir elektromotorda birleştiriyor ve motor ile şanzıman arasına entegre ediliyor. Elektrikli Yardımcı Kompresör (eZV) ve turbo besleme, tipik AMG performansı ve sürüş dinamiklerini sunarken aynı zamanda tüketimi ve emisyonları azaltmaya yardımcı oluyor. Son derece hızlı vites değiştiren AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzıman, tamamen değişken AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistem ve AMG RIDE CONTROL+ havalı süspansiyon da dinamik sürüş deneyimine katkıda bulunuyor.

Yüksek performans

Yeni Limited Edition versiyonundan sadece 300 adet üretilmesi planlanıyor. Müşteriler, mat kaşmir beyazı ve designo mat selenit grisi arasında seçim yapabiliyor. Yan marşpiyelerin üzerine yarış şeritleri uygulanıyor. Bunlar mat kaşmir beyazı gövde renginde parlak metalik koyu gri olarak uygulanıyor. Designo mat selenit grisi gövde renginde ise şeritler parlak siyah olarak uygulanıyor. Her iki şeritte de parlak kırmızı vurgular bulunuyor.

20 inçlik 5 çift kollu, mat siyah boyalı ve beyaz çeperli hafif alaşım AMG jantlar, AMG Gece Paketi ve AMG Gece Paketi II standart sunuluyor. AMG Gece Paketi'nde; AMG ön tampon eki, yan ayna kapakları ve yan cam çıtaları parlak siyah sunuluyor. B sütunu sonrasında karartılmış arka ve arka yan camlar sunuluyor.

Limited Edition versiyonu aynı zamanda AMG DYNAMIC PLUS paketini de kapsıyor. Ön kapılar açıldığında, AMG logosu LED teknolojisi ile 3-Boyutlu olarak zemine yansıtılıyor.

İki tonlu, inci gümüşü/ siyah nappa deri, AMG karbon-fiber süslemeler, nappa deri ve kırmızı kontrast dikişli DINAMICA direksiyon simidi, ayrıca AMG direksiyon simidi kumanda tuşları ve orta konsolda AMG yazısı, sportif özel versiyonun iç mekanına hayat veren diğer detaylar.

Motor seçenekleri

2.0 litre dizel motora sahip CLS 300 d 4MATIC yarı hibrit teknolojisiyle donatılıyor. Dört silindirli dizel motor, ikinci nesil entegre marş-alternatörü ve 48 Volt besleme ile donatılıyor. Motor 195 kW (265 bg) güç ve 20 bg anlık elektromotor desteğini kullanıma sunuyor. Fren enerjisi geri-kazanım sistemi dışında motoru stop eden "süzülme fonksiyonu" ile bu motor son derece verimli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Elektrik sistemi ayrıca klima sistemi için bir elektrikli soğutucu kompresörün kullanılmasına olanak sağlıyor.

Yeni bir krank mili ile strok, 94 mm'ye ve buna bağlı olarak hacim 1.993 cc'ye ulaşıyor. Ayrıca daha önce 2.500 bar olan enjeksiyon basıncı 2.700 bara çıktı. Her ikisi de değişken türbin geometrisine sahip iki adet su soğutmalı turbo besleme, hızlı gaz tepkileri dışında devir bandına bağlı homojen güç dağılımı sunuyor. Çelik pistondaki sodyum dolgulu soğutma kanalları piston çanağındaki sıcaklık tepe noktalarının daha iyi dağılmasına katkı sağlıyor.

Konu egzoz emisyonlarını arındırmak olduğunda da dört silindirli dizel motor yenilikçi çözümlerden yararlanıyor. Motora yakın konumlandırılan NOX katalitik konvertörü, nitrojen oksitleri azaltıyor. Özel bir kaplamaya sahip dizel partikül filtresi (DPF) azot oksit miktarını azaltıyor. AdBlue enjekte edilen bir SCR katalitik konvertörü (Seçici Katalitik İndirgeme) dışında aracın altında yine belirli miktarda AdBlue enjekte edilen ek bir SCR katalitik konvertör daha bulunuyor.

Hayatı kolaylaştıran ve sürüş güvenliği sağlayan teknolojiler

Güncel Mercedes-Benz CLS, birçok gelişmiş teknoloji ile daha güvenli bir sürüş sunuyor ve sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Otonom olarak fren yaparak kazaları önleyen veya etkilerini en aza indiren Aktif Fren Yardımcısı, hız sınırını harita bilgileri veya trafik işareti tanımlama sistemi bilgilerine göre otomatik ayarlayan Aktif Hız Sınırına Otomatik Uyarlama Yardımcısı, 60 km/s hıza kadar şerit ve mesafeyi otomatik olarak ayarlayan Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, park etmeyi ve park yerinden çıkmayı kolaylaştıran Otomatik Park Yardımcısı, benzersiz bir kabin içi deneyim sunan MBUX (Mercedes-Benz kullanıcı Deneyimi) ve kabin içindeki birçok konfor işlevini bir birine bağlayan ENERGIZING bunlardan bazıları.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri

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