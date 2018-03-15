Makedon-Türk İkili Ekonomik İlişkileri Görüşüldü

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) üyeleri ile bir araya geldi.

Zaev, başkent Üsküp'te MATTO tarafından düzenlenen "Makedon-Türk İkili Ekonomik İlişkileri, Yatırım ve İş Ortamının Geliştirilmesi ile İyileştirilmesi" konulu toplantıya katıldı.

Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zaev, MATTO üyeleri ile toplantılarında somut projeler hakkında konuşacaklarını söyledi.

Somut projeler ile ülkeye katkılarının olacağını kaydeden Zaev, Makedonya'da çok sayıda Türk şirketinin mükemmel kapasitelerinin olduğunu vurguladı.

Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü hatırlatan Zaev, "Türkiye ile yüzlerce yıllık geleneksel dostluğun, iş dünyasını Makedonya'ya yatırım yapmaya teşvik etmesi" gerektiği görüşünü paylaştı.

Makedonya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele yönünde ne tür çalışmalar yapılacağı ile ilgili soruya Zaev, Türkiye ziyareti esnasında yaptığı görüşmelerde bu konunun gündeme geldiği yanıtını verdi.

Makedonya olarak 27 Nisan 2017'deki Meclis Olaylarında şiddetin ve kurumların şiddet yoluyla ele geçirilmesinin ne olduğunu anladıklarını dile getiren Zaev, iki ülke içişleri bakanlıklarının yakın iletişim içerisinde olduklarını aktardı.

Zaev, "Makedonya'nın anayasa ve yasaları çerçevesinde tüm adımları atıyoruz. Makedonya'da da bunun gibi bir şeyin gerçekleşebileceğine dair en küçük deliller inceleniyor. İnanıyorum ki elde edilecek tüm sonuçlar kamuoyuna duyurulacaktır." diye konuştu.

"Hedefimiz ticari hacmi 1 milyar avronun üzerine çıkarmak"

Programda konuşan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türkiye olarak Makedonya'nın Balkanlar ile Avrupa-Atlantik ailesinde hak ettiği yeri almasını arzu ettiklerini ve bu konuda gayret gösterdiklerini söyledi.

Makedonya'nın NATO ve AB üyeliklerinin bir an önce gerçekleşmesi Makedonya'nın ekonomik refahına ve ticaret hayatına da büyük katkılar sağlayacağını kaydeden Kara, MATTO'nun iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkılar sağladığını ve ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir role sahip olduğunu aktardı.

Makedonya'daki Türk yatırımlarının son 13 yılda artış sağladığını, ülkede yaklaşık 100 Türk yatırımcısı olduğunu söyleyen Kara, Türk firmalarının toplam yatırım tutarının 1,2 milyar avro ve 5 bin kişiyi aşan çalışan sayısına sahip olduğunu ifade etti.

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda kazandığı ivmeyi korumak için karşılıklı çabanın esas olduğuna inandıklarını dile getiren Kara, "Bu çerçevede 2017 yılı itibariyle 460 milyon dolara erişen ikili ticaret hacmimizin 2018 yılında artmasını arzu ediyoruz. Zira iki ülke arasında var olan ticaret hacmi gerçek potansiyeli yansıtmaktan çok uzaktadır. Hedefimiz Sayın Başbakanımızın da işaret ettiği üzere Makedonya ile ikili ticaret hacmimizi 1 milyar avronun üzerine çıkarmaktır. Bu hedefe ulaşmak için Başbakan Zaev'in de desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski de MATTO olarak kendilerini, ortak çabalar sonucunda Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari hacmin arttırılmasına adadıklarını aktardı.

İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin en üst seviyede olduğunu hatırlatan Ademoski, "Ticaretin daha yüksek seviyeye çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. MATTO olarak taahhüdümüz Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkisinin 1 milyar dolara çıkarılması. İnanıyorum ki pozitif enerji ile buna ulaşacağız." dedi.