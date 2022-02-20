Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay sözler: Parasız adam gereksiz adamdır! - Haberler
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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay sözler: Parasız adam gereksiz adamdır!

Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
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Mahmut Tuncer'in kendisi gibi müzisyen kızı Gizem Tuncer, yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Tuncer verdiği özel bir röportajda, "Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam kimse de bana bakmasın" sözleriyle dikkat çekti.

Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz yıl yaptığı sıkı diyetle 90 kilodan 50'ye düşerek fiziksel değişimiyle adından söz ettirmişti. Dobralığıyla bilinen genç popçu, özel hayatıyla ilgili söylediği sözlerle şaşırttı.

"PARASIZ ADAM GEREKSİZ ADAMDIR"

30 yaşındaki ünlü isim "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna bomba bir cevap verdi. Tuncer, Posta'ya yaptığı açıklamada "Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın" dedi.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay sözler: Parasız adam gereksiz adamdır!

"BESLE BESLE NEREYE KADAR"

Gizem Tuncer sözlerine şu şekilde devam etti: "Aşık olursun, evlenirsin ama yarın öbür gün yine sorun olur bence. İlişki anlamında ben böyle talihsiz olaylar yaşadım. O yüzden bu konuda biraz net düşünüyorum. Olmuyor o ilişki, bir yerde çatırdıyor. Bana para harcamasın kimse ama kendine harcasın. Birlikte yemeğe gittiysek benim gözüme bakmasın. Sinirlerim oynuyor o durumda. (Gülüyor) İlle çok yüksek seviyeden bahsetmiyorum. Herkes, her şeyi kendi bütçesine göre yapar ama hiç olmayınca da olmaz yani. Besle besle nereye kadar!"

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay sözler: Parasız adam gereksiz adamdır!

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay sözler: Parasız adam gereksiz adamdır!

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay sözler: Parasız adam gereksiz adamdır!

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay sözler: Parasız adam gereksiz adamdır!

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Mahmut Tuncer, Gizem Tuncer, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

Eğrioturdoğrukonuş:

İtalya da pompei de ne yaşanmış biş okuyun yahu. Allah var unutmayın

Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Mehmet Vatandaş:

paralı adam seni ne yapsın?????

Cevap Yaz 8 29 Yayından Kaldır
500
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