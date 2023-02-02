Yürek Çıkmazı dizisindeki çocuğa şiddet sahnesi tepki çekti: Yazıklar olsun

TRT ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde dedenin torununu demir çubukla dövdüğü sahne izleyicileri çileden çıkardı. Sosyal medya hesaplarından tepki gösteren izleyiciler, "Şiddeti nasıl normalleştirirsiniz yazıklar olsun" yorumları yaptı.

Başrollerini Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Dilara Aksüyek, Bihter Dinçel ve Mesut Akusta'nın paylaştığı TRT'nin dizisi Yürek Çıkmazı, salı akşamı 13. bölümüyle ekrana geldi. Dizideki çocuğa şiddet sahnesi ise tepki çekti.

TORUNUNU DEMİR ÇUBUKLA ACIMASIZCA DÖVÜYOR

Mesut Akusta'nın oynadığı Yılmaz, torunu Seray'ı odaya kilitleyerek demir çubukla dövüyor. Genç kızın çığlıklarına aldırış etmeden vuran Yılmaz, demir çubuğun kırılmasıyla dururken anne Birsen de kapının önünde gözyaşlarına boğuluyor.

ŞİDDET SAHNESİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sansür uygulanmadan yayınlanan şiddet sahnesi izleyicileri çileden çıktı. Dizinin sosyal medya hesabından sahnenin "Yılmaz, Seray'a acımıyor" notuyla paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Şiddetin normalleştirilmesine tepki gösteren birçok kullanıcı, "Senaristler bu sahneyi nasıl yazar, oyuncular da nasıl oynar?" diyerek tepki gösterdi.

YÜREK ÇIKMAZI'NDA NE OLDU?

Yusuf'u tuzağa düşürerek Mehmet'i bıçaklatan Yılmaz, cinayet aletini saklayarak Birsen ve çocukları yanında tutmayı başarır. Ancak bu Seray için eziyet dolu günlerin başlangıcı demektir. Seray'ın eve girdiği ilk gece yediği dayak, sonradan olacakların habercisidir. Birsen ise babasına engel olamadığı gibi dışarda kapıyı döven Halil'i de, daha büyük olay çıkmasın diye, evden kendi uzaklaştırır. İstemeden annesi Cennet gibi şiddetin üstünü örtmeye başlamıştır.