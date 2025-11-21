İfşalar dur durak bilmiyor! Eski yönetmeni Şahin Yiğit, Evrim Akın'a ateş püskürdü

Bir dönem ekranların sevilen yapımları arasında yer alan "Bez Bebek" dizisinde hayat verdiği "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin yıllar sonra ortaya attığı iddialar gündemde geniş yer bulmaya devam ediyor.

EVRİM AKIN'A DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI: HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM

Son olarak, "Bez Bebek" dizisinin görüntü yönetmenlerinden Şahin Yiğit de Asena Keskin'e destek vererek Evrim Akın'a ateş püskürdü. Yiğit, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim de rızkımla oynayanlarda başroldesin ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar. Hani derler ya, ilk taşı en günahsız atsın diye. Asena kuzum da o setin en masum, belki de en saf çocuğuydu. İşte o ilk taş, tam da bu çocuktan geldi. İlahi adalet geç kalır, ama asla kimsenin yanına bırakmaz. Benim de rızkımla oynayanlarda başroldesin ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar!" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde Evrim Akın'ın yılbaşı ağacı süslediği bir videoya denk geldiğini, bunun ardından yıllardır sakladığı bazı yaşanmışlıkları paylaşmaya karar verdiğini söylemişti. Çocuk yaşta yer aldığı "Bez Bebek" setinde Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını iddia eden Keskinci, o yıllarda ailesinin boşanma sürecinde olduğunu kaydederek Akın'ın kendisine "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.

Keskinci ayrıca Akın'ın yüzüne sigara dumanı üflediğini ve "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etmişti. Genç oyuncu, yapım ekibinin Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını söyleyerek ondan uzak durmasını istediklerini belirtmişti. İddialar bununla da sınırlı kalmamış ve Keskinci, ailesinin dağılmasında Akın'ın payı olduğunu öne sürerek, annesinden babasının numarasını "barıştırma" bahanesiyle alıp daha sonra babasıyla birlikte olduğunu da dile getirmişti.

EVRİM AKIN SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Tüm bu yaşananların ardından Evrim Akın da suskunluğunu bozmuş ve avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yapmıştı: "19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine su sunarız. Saygılarımızla."