Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Şarkılarının yanı sıra farklı tarzıyla gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj ya da deniz yerine araba içinde poz verdi. Şarkıcının sosyal medya hesabından yayınladığı poza kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
Genç yaşta şöhreti yakalayan ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, kıyafet tercihleriyle de konuşuluyor. Son klibindeki cüretkar sahneleriyle günlerce konuşulan Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yine gündem oldu.
ARABA İÇİNDE BİKİNİLİ POZ
Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle araba içinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken genç şarkıcının arabada bikiniyle poz vermesi kafa karıştırdı.