Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi

Genç yaşta şöhreti yakalayan ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, kıyafet tercihleriyle de konuşuluyor. Son klibindeki cüretkar sahneleriyle günlerce konuşulan Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yine gündem oldu.

ARABA İÇİNDE BİKİNİLİ POZ

Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle araba içinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken genç şarkıcının arabada bikiniyle poz vermesi kafa karıştırdı.

İşte Aleyna Tilki'nin araba içindeki bikinili pozu: