Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Şarkılarının yanı sıra farklı tarzıyla gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj ya da deniz yerine araba içinde poz verdi. Şarkıcının sosyal medya hesabından yayınladığı poza kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Genç yaşta şöhreti yakalayan ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, kıyafet tercihleriyle de konuşuluyor. Son klibindeki cüretkar sahneleriyle günlerce konuşulan Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yine gündem oldu.

ARABA İÇİNDE BİKİNİLİ POZ

Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle araba içinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken genç şarkıcının arabada bikiniyle poz vermesi kafa karıştırdı.

İşte Aleyna Tilki'nin araba içindeki bikinili pozu:

Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi

Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi

Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi

Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi

Yine farkını ortaya koydu! Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle plaj yerine araba içinde poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki Instagram Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title