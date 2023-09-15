Yılmaz Güney'in ailesinin dava açmaya hazırlandığı Farah Zeynep Abdullah'tan çok konuşulacak 'hakim' göndermesi

Yazar Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney ile ilgili paylaşımına, "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" yorumunu yapan Farah Zeynep Abdullah'a, Güney'in ailesi dava açmaya hazırlanıyor. Abdullah ise dava haberini duyunca, X hesabından yaptığı paylaşımda, 1974'te Yılmaz Güney'in bir hakimi silahla öldürmesine atıfta bulunarak "Hakimi vurmak yok ama" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Güney'le ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, Güney'in ailesi tarafından dava edilen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimi vurmak yok ama" dedi.

"HAKİMİ VURMAK YOK AMA"

Farah Zeynep Abdullah, yazar Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'in 39. ölüm yıl dönümüyle ilgili yazdığı bir yazıya verdiği cevapla çok konuşulmuştu. Güney'in ailesi, Yılmaz Güney için "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" ifadesini kullanan Abdullah'a dava açma kararı almıştı. Dava haberini duyan Farah Zeynep Abdullah, eski ismi Twitter olan X hesabından yaptığı paylaşımda "Ok. Hakimi vurmak yok ama" ifadelerini kullandı.

GÜNEY'İN AİLESİ DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Güney'in ailesi Farah Zeynep Abdullah'ın önceki paylaşımıyla ilgili, "Şiddetin ve kötülüğün gerçek sahiplerine söz yükseltemediğini anladığımızı ve gördüğümüzü belirtiyor, Yılmaz Güney'i şiddet sembolü olarak gören her anlayışın karşısında olacağımızı yineliyoruz" açıklamasını yapıp dava açma kararı almıştı.

Yılmaz Güney ve kardeşi

NE OLMUŞTU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisindeki "Yılmaz" rolünün ekrana gelmesiyle Yılmaz Güney de gündem oldu. Dizideki karakterin Güney'e benzetilmesinin ardından ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" dedi. Mungan'ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullandı.

YILMAZ GÜNEY, HAKİM SEFA MUTLU'YU ÖLDÜRMÜŞTÜ

Yılmaz Güney, "1974 Genel Affı" sonucu 20 Mayıs 1974'te serbest kalmış ve 4 ay sonra, 13 Eylül 1974'te "Endişe" filminin çekimleri için bulunduğu Adana Yumurtalık'taki gazinoda Hâkim Sefa Mutlu'yu yakın mesafeden kafasına kurşun sıkarak öldürmüş ve hapis cezası almıştı.

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