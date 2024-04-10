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Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış

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Kendisinin yazıp yönettiği İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin sarmaş dolaş görüntülerini yayınlayan Taşkın'ın kardeşi, son paylaşımıyla dikkat çekti.

ÖPÜŞME VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Cansu Taşkın'ın katıldığı programda Erdoğan ile aşk yaşadığı itiraf etmesinin ardından magazin gündemi çalkalandı. Taşkın'ın Erdoğan ile aşk yaşamadığı sadece birkaç kez buluştuğu ileri sürülünce Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun'dan art arda paylaşımlar geldi. Vurgun, dün Instagram hesabından ablası ve Yılmaz Erdoğan'ın sarmaş dolaş hallerini yayınlayarak attığı tarihlerle de ikilinin 2 yıldır birlikte olduğunu gözler önüne serdi.

Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış:

"AİLEM İÇİN GEMİLERİ YAKARIM"

Görüntülerin arasında Erdoğan'ın Taşkın'ı dudağından öptüğü anlar da yer aldı. Görüntüleri Yılmaz Erdoğan'ı kızdırmak için ifşa ettiği ileri sürülen Vurgun'dan eleştirilere cevap gecikmedi. Instagram hesabından açıklama yapan Vurgun, "Bunları özgür, hür irademle atıyorum. Gizli saklı çekilen şeyler değil. Yılmaz abim bana kızmaz. Her şey çok yolunda sizde bir sakin olun. Ailem söz konusuysa, basitleştirilmiş bir iftira atılıyorsa ve buna magazincilik deniyorsa ben gemileri yakarım" dedi.

Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış:

Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış:

Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış:

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Magazin

Yılmaz Erdoğan Cansu Taşkın Magazin Yaşam Haberler

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