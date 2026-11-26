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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 7 ünlü isim hakkında yeni bir işlem başlatıldı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre; soruşturma dosyası kapsamında haklarında ayrı ayrı işlem yürütülen isimler Anıl Piyancı, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Şeyma Subaşı ve Yusuf Güney oldu.

Şeyma Subaşı

7 ÜNLÜ İSİM İÇİN AYRI AYRI DOSYA OLUŞTURULDU

Savcılık talimatıyla 7 ünlü isim hakkında ayrı ayrı dosya oluşturulduğu öğrenildi. Başlatılan denetim süreci doğrultusunda isimlerin gözetim altında tutulacağı ve farklı tarih aralıklarında test verecekleri belirtildi.

Berrak Tüzünataç

TESTLER FARKLI TARİHLERDE YAPILACAK

Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında işlem yürütülen 7 ismin test süreçlerinin farklı tarihlerde gerçekleştirileceği öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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