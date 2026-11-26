Listede Şeyma Subaşı da var! Uyuşturucu soruşturmasında 7 ünlü isim için yeni kararGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında aralarında Şeyma Subaşı, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve Yusuf Güney'in de bulunduğu 7 ünlü isim hakkında denetim süreci başlatıldı. Savcılık talimatıyla haklarında ayrı ayrı dosya oluşturulan isimlerin farklı tarihlerde test vereceği öğrenildi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Anıl Piyancı, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Şeyma Subaşı ve Yusuf Güney hakkında ayrı ayrı dosya oluşturuldu.
- Soruşturma kapsamındaki 7 isim gözetim altında tutulacak ve farklı tarih aralıklarında test verecek.
- Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 7 ünlü isim hakkında yeni bir işlem başlatıldı.
Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre; soruşturma dosyası kapsamında haklarında ayrı ayrı işlem yürütülen isimler Anıl Piyancı, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Şeyma Subaşı ve Yusuf Güney oldu.
7 ÜNLÜ İSİM İÇİN AYRI AYRI DOSYA OLUŞTURULDU
Savcılık talimatıyla 7 ünlü isim hakkında ayrı ayrı dosya oluşturulduğu öğrenildi. Başlatılan denetim süreci doğrultusunda isimlerin gözetim altında tutulacağı ve farklı tarih aralıklarında test verecekleri belirtildi.
TESTLER FARKLI TARİHLERDE YAPILACAK
Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında işlem yürütülen 7 ismin test süreçlerinin farklı tarihlerde gerçekleştirileceği öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.