Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medyada yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Sunal, trafik ışıklarında usta oyuncu İzzet Günay'la karşılaştığı anı anlatarak, "Sözleşsek olmazdı" dedi.

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tesadüfen İzzet Günay'la karşılaştığını anlattı. Sunal, "Sözleşsek olmaz. Kemal'e giderken İzzet Günay'la yan yana geldik" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DE DUALARIMIZ EKSİK ETME"

Paylaşımında, aralarında geçen kısa diyalogu da aktaran Gül Sunal, şu sözleri paylaştı:

İzzet Günay: Nereye gidiyorsun?

Gül Sunal: Kemal'in doğum gününe gidiyorum, bugün doğum günü.

İzzet Günay: Bizim de dualarımızı eksik etme.

Gül Sunal: Sizi eksik etmem, öpüyorum İzzet abicim.

TAKİPÇİLERDEN YOĞUN BEĞENİ

Gül Sunal'ın paylaşımında İzzet Günay'ın son halini de paylaşması dikkat çekti. Usta sanatçının fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, hem Kemal Sunal'ın anısına duyulan vefa hem de Türk sinemasının efsane isimlerinin buluşması nedeniyle duygularını dile getirdi.

YEŞİLÇAM'IN EFSANESİ İZZET GÜNAY

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden İzzet Günay, kariyeri boyunca birçok usta isimle kamera karşısına geçti. Zarif duruşu, beyefendi tavırları ve duygusal rolleriyle Yeşilçam'ın sembol isimlerinden biri haline gelen sanatçı; Türkan Şoray, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi dönemin en güçlü kadın oyuncularıyla sayısız filmde rol aldı.