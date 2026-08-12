Şişli'de boşanma sonrası aile kavgası: Tabanca kabzasıyla yaralama

ŞİŞLİ'de boşanan çiftin aileleri arasında başlayan husumet sokakta kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada Zeki B. (32), belinden çıkardığı ruhsatsız tabancanın kabzasıyla Melek K.'yi başından yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Zeki B. ile kardeşi Hakan B. (37) gözaltına alındı. Zeki B.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ile 7 mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Temmuz Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce evlenen çift, yaşadıkları anlaşmazlıkların ardından boşandı. Çiftin mal paylaşımı yapmasına rağmen aileler arasında husumet başladı. İddiaya göre, kadının kız kardeşleri ve erkek kardeşi araçla mahalleden geçtikleri sırada eski damat ve kardeşiyle karşılaştı. Aracı durduran taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruk ve tokatlarla saldırdı. Kavga sırasında kadınlardan birine de tokat atıldı. Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TABANCANIN KABZASIYLA KADININ BAŞINA VURDU

Kavga sırasında Zeki B., belinden çıkardığı tabancanın kabzasıyla Melek K.'nin başına vurdu. Yaralanan Melek K. hastaneye kaldırılırken, Zeki B. ile Hakan B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selva K. (34) ile görüştü. Selva K., polise Zeki B. ve Hakan B. ile kavga ettiklerini, kavga sırasında Hakan B.'nin tişörtünün yırtıldığını ve belinin ön kısmında tabanca bulunduğunu söyledi. Kavganın ardından iki aile de birbirinden şikayetçi oldu.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüler ve yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Zeki B. ile kardeşi Hakan B. olduğu belirlendi. İki kardeş aynı gün Hacıahmet Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan kontrolde belinde tabanca bulunduğu belirlenen Zeki B., ruhsatsız tabanca ile şarjöründeki 7 mermiyi polise teslim etti. Hakan B. ise polise silahın nerede olduğunu hatırlamadığını ve bu konuda net bilgi vermeyeceğini söyledi. Zeki B.'nin 1 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Zeki B. ve Hakan B., 'kasten yaralama', 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' ve 'tehdit-hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. İki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı