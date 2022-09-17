Yıllar önce kilolu kadınlarla alay eden Mehmet Dinçerler'in şişman olduğu eski fotoğrafı ortaya çıktı

Yıllar önce yaptığı bir paylaşımda "Şişko sarışın sen ölmelisin" diyerek kilolu insanlarla alay eden Mehmet Dinçerler'in yıllar öncesine ait kilolu bir fotoğrafı ortaya çıktı.

30 Nisan'da nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşanma kararı aldı. Hadise'nin psikolojik baskıya maruz kaldığı gerekçesiyle boşanmak istediği Dinçerler'in yıllar önce yaptığı paylaşımlar gündeme gelmeye başladı.

KİLOLU KADINLARLA DALGA GEÇMİŞ

Ayrılık haberlerinin sosyal medyanın gündemine oturmasıyla Mehmet Dinçerler'in yıllar önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar da konuşulmaya başlandı. Paylaşımların hızla yayılmasıyla harekete geçen iş insanı Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapattı. Özel hayatı ve siyasi isimlerle ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapan Dinçerler'in bir tweette "Pembe mini şort üstüne beyaz tişört, üstüne pembe şapka şişko sarışın sen ölmesin" yazdığı ortaya çıktı.

KİLOLU OLDUĞU FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Bu paylaşımının gündem olmasıyla Dinçerler'in seneler öncesine ait kilolu bir fotoğrafı da basına sızdı. Fotoğrafın Twitter'da yayılmasının ardından birçok kullanıcı "Twitter aleminin diline düşersen bu fotoğrafların ortaya çıkar" yorumunu yaptı.

HADİSE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Boşanma kararı alan Hadise, geçtiğimiz gün avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.

DİNÇERLER: HADİSE'DEN İSTEK VE TALEBİM OLMADI

Hadise'nin sanat hayatını etkileyecek davranışlarda bulunduğu ve şarkıcıya aldığı 3 milyon TL'lik yüzük ile düğünde takılan altınları istediği iddia edilen Dinçerler de bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından sessizliğin bozan Dinçerler, şu ifadeleri kullandı: "Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise, yapılan yakıştırmaları görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum. Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler..."

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